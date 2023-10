Guadalupe Barrera busca ganar mundial de ajedrez infantil

Fernanda Guadalupe Barrera García, la mejor ajedrecista infantil que tiene Morelos y el país, partirá el próximo jueves al Mundial de Ajedrez que se realizará en El Cairo, Egipto, como parte de la selección mexicana.



La niña de tan solo 12 años de edad y seis de esos años dedicados al ajedrez, estará en competencia dentro de la categoría Sub-12 de rama femenil de este mundial exclusivo para las categorías infantiles, donde también habrá competencia en Sub-8 y Sub-10, y México tendrá representación en cada una de ellas en ambas ramas.

Su entrenador y papá, Fernando Barrera Herrera, desde Atlanta en Estados Unidos donde actualmente trabaja para mantener los gastos de la deportista y el resto de la familia, informa que será la segunda ocasión que no podrá estar acompañando a su hija por esta situación laboral.

La primera fue apenas el pasado mes de agosto cuando la ajedrecista participó en su primera competencia internacional en Chicago Illinois, donde tuvo participación en el Panamericano Juvenil 2023.

Como su mentor nunca se despegó de Lupita, sin embargo, ahora se ve obligado y la niña viajará sola con el resto de la selección nacional a El Cairo.

Informó que será acompañada por su mamá hasta el aeropuerto internacional de donde partirá con el resto de la selección el jueves 12 de octubre en vuelo programado a las 3:45 de la mañana.

Guadalupe ganó el campeonato nacional selectivo celebrado en Los Pinos en la Ciudad de México organizado por la Federación Nacional de Ajedrez AC (FENAMAC).

“Ella va con todos los gastos pagados por parte de la Federación Nacional de Ajedrez, ya que se ganó el primer lugar en el campeonato pasado de la Ciudad de México; del segundo al décimo lugar también van, aunque tendrán que cubrir sus gastos cada participante”, comentó el entrenador.

Sin embargo, lamentablemente por su situación laboral reciente, ha dejado de entrenar con ella como lo venía haciendo hasta el inicio del presente año.

“Solo ha estado estudiando en casa y asistiendo a algunos torneos locales porque tuve que emigrar a los Estados Unidos a trabajar ya que no podía sostener los gastos de los torneos que ella tenía a nivel nacional e internacional; es muy difícil que las autoridades apoyen a talentos como Fernanda, no puedo dejar caer su carrera por falta de dinero, tengo que conseguirlo aunque sea lejos de mi familia, por esta razón no ha participado en muchos torneos de fogueo, espero y esto no le afecte en su torneo, confío en su juego y sé que le irá bien en el mundial primero Dios”, agregó.

Después del mundial, la niña tendrá todavía en diciembre un torneo más internacional, solo que éste será en la capital del país, el campeonato Norteamericano de Ajedrez donde enfrentará a competidores de Estados Unidos y Canadá.

Por último Fernando Barrera Herrera reconoció al presidente municipal de Jantetelco por la beca que le otorga mensualmente y por apoyar con la renovación de su visa para los próximos torneos internacionales, así como al edil anterior Felipe Domínguez Robles por el apoyo brindado con el transporte al aeropuerto de ida y de regreso en los viajes internacionales.





