Águilas y Tigres comparten la cima de la tabla en la Liga TDP

En el arranque de la Liga de Tercera División Profesional, el liderato lo comparten dos equipos dentro del grupo 7: las Águilas de la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero y los Tigres del Atlético Yautepec, escuadras que marchan con paso perfecto en tres jornadas.

La escuadra estudiantil y la felina marchan con igual diferencia de goles, ambos con un +6, sin embargo, los del vecino estado están arriba por marcar más goles a favor, 8 contra 7 de los de Yautepec.

Las Águilas en su más reciente encuentro vencieron por 2 goles a 1 al Cefor Jerry Galindo en Guerrero, en tanto los Tigres ligaron su tercera victoria consecutiva ganando en Oaxtepec a los Halcones por similar marcador.

Con los resultados de la tercera jornada, además hay cuatro equipos con 6 puntos compartiendo el tercer lugar de la clasificación.

Ellos son Juárez, Club Deportivo Yautepec, Académicos de Jojutla, y los Caudillos de Morelos.

Juárez llegó a esa cantidad ganando por goleada de 8 a 1 al Celesi de Xochimilco; el CDY se impuso por otra zarandeada a la Academia Cuextlan por 7 a 1, los Caudillos vencieron a domicilio 2 a 1 al Iguala, y la única escuadra de las cuatro que perdió fue Académicos que fue superado en casa por 1-2 por las Iguanas.

Los de Jojutla que habían ganado sus dos primeros juegos, perdieron el invicto y ya solo quedan dos escuadras con esta condición, justamente los dos equipos que comparten la punta de la tabla, Águilas y Tigres.

Con 4 unidades Tlapa está solitario en el séptimo casillero, y enseguida, comparten el octavo escalón con 3 puntos los equipos Halcones de Oaxtepec, Cefor Jerry Galindo y las Iguanas de Zihuatanejo.

Iguala es onceavo con 2 puntos, y sin unidades están compartiendo el fondo de la tabla Selva Cañera, Academia Cuextlán, y Celesi.

Cuarta jornada

El fin de semana se juega la cuarta jornada con el partido del viernes entre Celesi vs Iguala en San Isidro.

El sábado, Caudillos vs Selva Cañera en Emiliano Zapata, Iguanas vs CDY en Zihuatanejo, Tigres vs Juárez en el Polideportivo CDY, Tlapa vs Águilas de la UAGro., y Cefor Jerry Galindo vs Académicos en el Ejidal Real del Puente.

Y el domingo se dará el cierre con el duelo entre Academia Cuextlán y Halcones Oaxtepec en la capital del país.





