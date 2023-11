Águilas UAGro le arreban los tres puntos a Arroceros de Jojutla

El equipo de las Águilas UAGro de Acapulco realizó un buen juego que ganó con "hat-trick" del jugador Osmar Duarte Arriaga, quien se convirtió en el verdugo de los jojutlenses, donde los Arroceros en los goles no metieron ni las manos, por lo que se llevaron un marcador de 0-3.

El juego estaba pendiente desde pasado mes de octubre, se realizó en la unidad deportiva el Ágora La Perseverancia de Jojutla donde los dos equipos se metieron a dar lo que tenían en sus elementos, un juego muy disputado y entretenido con sus buenas acciones.

Cuando menos se esperaba la escuadra visitante realizó un ataque y mandó un balón al área donde el portero local realizó una jugada muy infantil dejando pasar el balón para que llegara el anotador al minuto 40, 41 y al 42 con lo que se llevaron los tres puntos, ya que para la segunda parte no se movió el marcador ni siquiera para el tanto de la honra.

Al término del juego la directiva encabezada por José Luis “la Coca” Ocampo invitó a los integrantes de las Águilas UAGro a un convivio con carnitas y agua fresca y aprovechó para hacerle la entrega de una buena dotación de despensa.

Al finalizar el partido señaló: “Después de ver el juego uno no lo puede creer lo que se hace en la cancha, el accionar del juego estaba bien, pero de repente se cometen errores garrafales donde nos empiezan anotando un gol tras otro, y esto no puede ser, pero nos lleva a la reflexión y vamos a tener que sentarnos para tratar de darle solución y tener una buena opción, nos falta el encuentro ante el Tlapa el fin de semana y no sabemos dónde se va a jugar”.





➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Únete a nuestro canal de YouTube