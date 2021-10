Ademeba acepta equipo que no participó en selectivo estatal

El estatal selectivo que organizó Ademeba Morelos para el nacional de categoría Sub-13 femenil que se realizará este fin de semana en Saltillo, no fue respetado por la organización nacional de Ademeba, el cual aceptó la participación de un equipo de Morelos externo que no siguió el proceso selectivo.

La situación que fue calificada como ilegal por Ademeba Morelos, complicó la inscripción del representativo que se ganó el boleto en el selectivo estatal celebrado en Cuautla el sábado anterior.

Este lunes cuando hacían el trámite de inscribir al representativo estatal, se toparon con la sorpresa que “ya había otro equipo inscrito para el Nacional de Saltillo, el cual desde luego que no participó en nuestro selectivo oficial”, indicó Manuel Montenegro Almanza, presidente de la Asociación Deportiva Mexicana de Básquetbol en la entidad.

La comisión reorganizadora de Ademeba que sigue sin presidente tras la salida de Xóchitl Lagarda justo hace un año en medio de polémicas declaraciones en contra de la Federación Internacional de Básquetbol, aceptó la inscripción de un equipo de Morelos en el encuentro nacional “sin pasar por nuestro selectivo, lo que es a todas luces un acto de corrupción; en ese caso que mejor lo llamen torneo de invitación y no oficial de Ademeba”, indicó el dirigente estatal.

Montenegro Almanza dirigió un oficio al Dr. Modesto Robledo que se ostenta como reorganizador del Ademeba, explicando la situación, pero no tuvo una respuesta favorable, lo que generó el malestar de los padres de familia del equipo Las Fuentes de Cuernavaca que en la eliminatoria resultó el campeón y ganador del pase al Nacional infantil U13 femenil a celebrarse del 14 al 17 de octubre en la ciudad coahuilense.

Los padres de familia abordaron este martes al director del deporte en el estado Germán Villa Castañeda solicitando su intervención en el caso, “hablaron con él y me comentan que les está dando el respaldo, como yo también se los doy; se va a enviar al equipo que hizo las cosas correctas en la eliminatoria y veremos que pasa allá con el otro equipo que ya fue inscrito”, agregó el presidente de Ademeba Morelos.

Por último mencionó que Ademeba Nacional pidió una disculpa por lo sucedido a Morelos; “quieren venir a hablar conmigo en noviembre, pero sólo que vengar a pasear porque yo no aceptaré sus disculpas; claramente no están respetando un selectivo estatal dirigido a todas las entidades, y que según dicen, aceptaron a este equipo externo porque no sabían que íbamos a enviar a nuestro equipo, cuando estábamos en tiempo y forma todavía para hacer nuestro proceso selectivo”, puntualizó.