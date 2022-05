Académicos cambiará de nombre a Arroceros de Jojutla

El equipo Académicos de la Liga de tercera división profesional del futbol mexicano, se cambiará de nombre para la temporada venidera para ser conocido como "Arroceros" de Jojutla, así lo indicó José Luis 'La Coca' Ocampo Espín, entrenador de la escuadra sureña de Morelos.

"Esto ya se solucionó en la Federación Mexicana de Futbol rama de la tercera división donde no tenemos ningún adeudo, que en la temporada pasada el cambio de nombre donde se le puso Académicos fue de un momento a otro, y que además de todo ya platicó con el presidente municipal Juan Ángel Flores Bustamante quien le expresó siempre su gran apoyo al equipo, la verdad que estoy muy agradecido con el porque nos dio todo el apoyo si no quizá no participamos en la tercera, ahora estamos en pláticas afinando algunos detalles y ya empezamos a entrenar en la cancha de la unidad deportiva 'Niños Heroes', nuestros partidos siempre serán en La Perseverancia, empezamos el 19 de agosto el torneo 2022-2023", comentó Ocampo Espín

"Sobre nuestra participación te diré que no calificamos nos quedamos a 8 puntos, ya estamos viendo a chicos que serán de Jojutla y de los municipios circunvecinos, aunque podremos traer de fuera pero estamos buscando la casa club para los jugadores que vengan de lejos".

"Con lo que preguntas sobre quien falló, te diré que fuimos la directiva pero también los jugadores, no se hicieron algunas cosas que hoy nos arrepentimos que vamos a tratar de mejorar, lo que pasó que como veníamos del ascenso o más bien campeones de la Cuarta división, entonces hable con los chicos y les prometí que serían inscritos en la tercera división pues se lo merecían, pero ya en la tercera ellos no cumplieron porque hubo mucha indisciplina, nosotros nos esforzamos , ellos solo tenían que presentarse a entrenar y a ponerle mucha actitud, pero no lo hicieron, la vida tiene reglas y en el futbol también las hay, pero creían que solo era llegar a jugar y me voy, y la verdad que no es así, por eso estoy triste pues era un excelente grupo para llegar a la liguilla, el futbol es así, hubo indisciplinas de los chicos, pero ahora en la nueva temporada vamos a ser mejor, la afición estuvo con nosotros en las buenas y en las malas y van a seguir apoyándonos", concluyó el dirigente de la onceava futbolera.







