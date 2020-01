A los dragones de Jiutepec les despojaron sus pertenencias

Al equipo de los Dragones les saquearon todas sus pertenencias el domingo a las 21:00 horas cuando después de jugar varios encuentros del torneo estatal de voleibol en Cuernavaca se regresaron a Jiutepec, pero hicieron una parada técnica para alimentarse con tacos en la Habana sobre la calle Rivera Crespo por el rumbo de la colonia Satélite y les abrieron la camioneta con un cristalazo y se llevaron todas las mochilas donde tenían todas sus pertenencias.

Como labor social han pedido que por favor regresen los uniformes de todos los jugadores, son necesarios, ya que de lo contrario no van a poder participar en la siguiente etapa que son los Juegos Nacionales de Conade, pero también están las mochilas, una café y una negra de los entrenadores donde llevaban documentos importantes de los jugadores, por lo que piden que de favor regresen ya que no sirve a nadie solamente a este equipo y a los profesores.

El equipo de los Dragones de Jiutepec llegaron a esta etapa como campeones municipales de juegos estatales, son los dos equipos en ramas de varoniles y femeniles y representaban a su municipio en las categorías 2001-2002 y en 2003-2004, ambos conjuntos vencieron a sus rivales y se hicieron acreedores del boleto a los Juegos Nacionales Conade 2020, por lo que regresaban muy contentos y satisfechos, pero no contaban con esto que los tiene al borde de la no participación porque económicamente no pueden volver a comprar y obtener todas sus pertenencias que tenía además en sus mochilas.

Cabe señalar que estos equipos, el varonil como el femenil ya cuentan con varias participaciones y han salido por la puerta ancha del triunfo, ahora que estaban muy contentos de ir a jugar a los nacionales a otros estados de la república, existe la posibilidad de no viajar por la economía de los integrantes y porque tenían cosas importantes en sus mochilas.

Deportes Alistan cañeros su debut en el Coruco Deportes Ruedan hasta Tres Marías