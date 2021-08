32 ciclistas continúan en Ruta Chichimeca en San Luis Potosí

Con más de 2000 kilómetros acumulados, poco más de 30 ciclistas se mantienen con vida dentro de la Ruta Ciclista Chichimeca 2021 que inició el pasado 1 de julio del puerto fronterizo de Talismán, en Tapachula, Chiapas, lugar que marca los límites de México con Guatemala en el sur del país.

En 35 días hasta hoy miércoles, los participantes han realizado un total de 29 etapas con cinco descansos.

De los 60 ciclistas iniciales, solo 32, prácticamente el 55 por ciento, se mantienen en circulación dentro del evento de cicloturismo más grande del país.

Al contingente se han ido uniendo en algunas comunidades, pedalistas que sólo recorren algunos tramos para vivir parte de la experiencia, pero abandonan principalmente por falta de tiempo.

El grupo realizó su quinto descanso el pasado lunes en la capital de Guanajuato, y salió la mañana de este miércoles de la comunidad de San Felipe Torres Mochas, después de una exigente etapa de terracería, rumbo a la capital de San Luis Potosí rodando más de 110 kilómetros, uno de los tramos más largos de toda la ruta.

Para poder mantener el ritmo de la prueba, Ricardo Leyva Ochoa, oriundo de Xochitepec estado de Morelos, destacó que es necesario dar un constante mantenimiento a las unidades, ya que una falla mecánica en la bicicleta puede marcar el fin de la travesía y hasta de la propia vida.

El morelense expuso que uno de los primeros que abandonaron la prueba, lo hizo precisamente por una falla mecánica cuando atravesaban el estado de Oaxaca.





El participante se quedó sin frenos y eso le ocasionó una estrepitosa caída; las lesiones sufridas lo obligaron a decir adiós al sueño de llegar a la meta en Ciudad Juárez, Chihuahua.

“En mi caso reviso al menos cada semana mi bicicleta, es necesario darle el mantenimiento para evitar accidentes; frenos, limpieza a la transmisión, aceite, grasa, cambio de pivotes, en fin, todas las partes para tener un viaje seguro”.

“Las llantas no las he tenido que cambiar como algunos otros compañeros, porque compré unas especiales para viajes largos, hasta cuatro veces más caras que las comunes, pero lo hice precisamente para no padecer por ese problema”, expuso.

Ricardo vive su primera Ruta Chichimeca con la intención de hacer el recorrido completo, que de acuerdo al mapa, es de más de 3 mil 600 kilómetros de la frontera sur al límite norte del país con los Estados Unidos.

Además de él, en el grupo también se mantiene el profesor jubilado Luciano Alvear de Tlaltizapán de Zapata, quién rueda su segunda Ruta Chichimeca consecutiva, y en su paso por Morelos, se anexó la ciclista Aidé, quien tiene pensado llegar hoy a San Luis Potosí y retornar a su natal Cuernavaca, después de recorrer once etapas desde Tepoztlán hasta la capital sanluisina.

Después de hoy, a la ruta le quedan 20 etapas más, faltando por circular por los estados de Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, Durango y Chihuahua, estado donde realizarán un total de 9 etapas con un descanso en la capital, antes de llegar a la meta a la fronteriza Ciudad Juárez el próximo 27 de agosto.