20 atletas morelenses clasifican a los Juegos Conade 2022

La delegación de atletismo de Morelos logró clasificar a 20 atletas dentro del eliminatorio macro regional que se realizó en Tlaxcala de Juegos Conade 2022, lugares que todavía falta que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte haga oficial.

La categoría que tuvo mayor número de clasificados fue la Sub 20 donde 12 atletas clasificaron a la máxima justa nacional destacando la actuación de los tres relevos 4 x 400 metros planos, incluido el mixto, así como el cuautlense Samuel Álvarez Tello que avanzó en dos pruebas individuales, mientras que en la Sub 18 avanzaron seis, dos en individuales y el relevo varonil 4 x 400 metros planos, y solo uno en la Sub 16 y otro en la Sub 23. Todos ellos en pruebas de pista.

El único clasificado en Sub-16 fue el atleta Rey Navarro dentro de la prueba de 3000 metros varonil al avanzar como uno de los mejores cuatro registros de la macro regional con un tiempo de 36.98 minutos, prueba en la que se impuso el capitalino Víctor Martínez con 36.56 minutos.

En la Sub-23, fue mujer la única clasificada por Morelos dentro de los 400 metros planos, con Daniela Mujica que cronometró un tiempo de 57.20 segundos, avanzando como uno de los mejores registros de las cuatro macro regiones del país, ya que la prueba fue ganada por su tocaya Daniela Fuentes de la capital mexicana con un tiempo de 55.85 segundos.

En esta categoría quedó fuera del proceso Luis Antonio Avilés Ferreiro debido a una lesión, siendo un potencial ganador de las pruebas de 400 y 200 metros planos.

Por la categoría donde se tuvo al mayor número de atletas clasificados, la Sub 20, en los 400 metros planos Samuel Álvarez Tello se clasificó por marca con un tiempo de 49.79 segundos en varonil, y en femenil Sofía Delgado avanzó como primer lugar de la prueba con 56.39 segundos.

En 800 metros planos varonil, Omar García fue el ganador con tiempo de 1:55:20 minutos.

Por su parte Luis Jiménez pasó como segundo lugar de la prueba de 3000 metros con obstáculos varonil con un registro de 10:18:77 minutos, solo ocho segundos atrás del tlaxcalteca Ezequiel Hernández.

De nueva cuenta Samuel Álvarez obtuvo el pase en los 400 metros con vallas con tiempo de 55.59 segundos, clasificando a la nacional por marca.

En relevo 4 x 400 metros rama femenil clasificó el equipo morelense como primer lugar de la macro región C, con un tiempo de 3:57.48 minutos, mismo resultado en la rama varonil de esta distancia con una marca de 3:19.02 minutos.

El relevo mixto también lo ganó el combinado zapatista con un registro de 3:33.29 segundos.

Y en la categoría Sub-18, seis atletas clasificaron, dos individuales y cuatro en el equipo del relevo varonil 4 x 400 metros planos.

Andrés Saldívar en los 800 metros varonil por estar entre las mejores cuatro marcas de las macro regiones con 1:59.56 minutos.

Maya García en los 2000 metros con obstáculos, también como una de las mejores marcas al parar el reloj en 8:13.42 minutos.

Por último, el relevo 4 x 400 varonil avanzó por marca al dar un tiempo de 3:25.21 minutos, donde el primer lugar de la macro región C, lo obtuvo la CDMX con un tiempo de 3:23.83.







