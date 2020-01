1.- Corachivas 2.- Olimpiada 3.- Universiada 4.- Cuernavaca

1.- Se inicia el torneo de balompié de la liga de ascenso, en donde Corachivas, sin morelenses -aunque haya dos a los que no se les da bola, tan es así que en el torneo pasado, sólo en el certamen de Copa, entre los dos, acumularon 20 minutos de acción-, y con cantidades industriales de extranjeros, iniciando con el director técnico, Valdiño, se prepara para el certamen de clausura, en donde sólo intervendrán 12 conjuntos y siete de ellos van a finales, por lo que, hasta jugando basura, estarán en las finales de una competencia que, como se ha dado en los recientes eventos, viene de más a menos y el más es la mediocridad, para que se den cuenta los lectores de lo malo que es el evento que, en sentido estricto, es una segunda división, pero le ponen liga de ascenso para que en la Federación Mexicana de Fútbol puedan elevar las tarifas de inscripciones, registros de jugadores, reconocimiento, pago de arbitraje y todo lo demás, no crean que es por hacerles un favor a los escuadrones que se creó este circuito. En el fútbol nacional hay de todo, menos buenas intenciones. Lo que no deja, dejarlo. Aquí no hay amigos, sino intereses, como lo dijo Jacinto Benavente en su obra teatral los intereses creados.

Se inicia el evento para enfrentar a los Venados en Mérida, en donde se debe salir con banderas al aire porque el rival es de los abajeños, de los que abundan, de los comunes, por lo que, aunque los verdes están en la misma canasta, si estuviera en otra serían de primera o de segunda premier o segunda B o tercera, o en el llano, deben encontrarse con el triunfo, aunque Valdiño se vuelva a equivocar en la alineación, como lo hizo frente a los Alebrijes de Oaxaca, en la final, en donde se perdió 3-1 y en el ingenio, donde se dibujó su pobreza como equipo y al entrenador lo puso en su techo, es todo lo que puede dar, por lo que no hay razón para enojarse, ni él, ni los jugadores, ni los directivos, quienes no serán capaces de contar con un timonel de mayor preparación porque les va a cobrar mucho más, y como lo que importa es lo que se pueda ganar, no si asciende o no el escuadrón.

Es más, por ahí circula la especie de que en caso de ascender, ¿saben ustedes quién va a pagar todos los gastos: inscripciones, refuerzos y adecuaciones al estadio?.

Me parece que hasta los panistas hermanos Martínez Terrazas ya saben de lo que hablo, y digo ellos porque fuera de repartirse los puestos entre los carnales, no tienen mucho intelecto, pero ya saben quién será el que pague todos los gastos, y los Arana se llevarán todas las ganancias, lo que,. ya en gran parte, se viene haciendo, y no he visto a nadie cuestionarlo. Hay poca conciencia social.

En un lugar donde reina la injusticia, tener razón es peligroso, y es lo que pasa en el seno del cuadro del Atlético Zacatepec, un cuadro de bajo nivel, pero nadie será capaz de reconocerlo, hasta que los resultados llegan. Si en el fracaso no serán capaces de reconocer sus limitaciones, en los triunfos, menos, así de acríticos son los Arana, sus seguidores y los que llenan hojas con letras. Ninguno es capaz de cuestionar, por eso no los respetan.

2.- Ya empezaron a surgir los primeros campeones estatales de la Olimpiada que irán al regional en donde se encontrarán a atletas de Guerrero y Tlaxcala que, igual al Politécnico, por lo general, sirven de escalón, y ante la Ciudad de México hay cierta dificultad, pero no más que si se estuviera compitiendo con Jalisco o Nuevo León.

3.- La etapa regional de Olimpiada será en Morelos, y sólo les digo que por qué razón mejor no se consigue dinero para pagarle a los trabajadores, en lugar de hacer eventos de este tipo, y luego para que ganen los que ganarían en cualquier lugar y perderían los de siempre.

4.- Cuernavaca igual que siempre, en eldeporte poco, falta de presupuesto y la carencia de un plan debidamente estructurado. Villalobos tiene tantas cosas que hacer que no hace ninguna. Se le atribuye aquello de "qué rápido pasó el año; miren, no he hecho nada..."