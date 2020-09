Y en los "gritos" nadie los recuerda

Estamos ya en el mes de la Patria y como cada año sucede, nuevamente desde el balcón presidencial volveremos a escuchar los nombres de siempre con los que agregue la actual administración, entre ellos de seguro Leona Vicario, sin embargo nunca escuchamos ni por equivocación el ¡Viva! dedicado a los Tlatoanis Mexicas! Que con todo y lo fiero y temible que hayan sido, no solo erigieron de la nada y en medio de un lago una ciudad portentosa: México Tenochtitlan que desde su erección ha sido el centro político geográfico de nuestro país, sino que al conformar lo que sería gran parte de Mesoamérica, sentaron las bases de lo que más adelante seguiría como México, sin embargo, nadie se los reconoce, incluso parte del Palacio de Moctezuma II Xocoyotzin se encuentra bajo parte del Palacio Nacional desde donde se lanzan los vivas cada año. El gran mérito que tuvieron esos originarios habitantes es el gran imperio que lograron a través de esa gran dinastía del Imperio Azteca. Recuerdo hace años, recibí un curso de parte de Mauro Rodríguez y más tarde de la doctora Laura Bensasson sobre los once tlatoanis aztecas, sin restarle mérito alguno al gran sacerdote, caudillo y jefe militar Tenoch, les contaré en breves líneas los méritos de esos tlatoanis. El primero Acamapichtli, inició su reinado de manera precaria subordinado al poderoso Señorío de Azcapotzalco sin embargo poco a poco iba aumentando su patrimonio con pequeñas guarras que mantenía con pueblos aledaños. Tras 19 años de reinado (1372-1391) muere y su hijo Huitzilihuitl sube al trono. Durante 27 años que reina van ganando independencia de los poderosos señores de Azcapotzalco. Se casó tres veces, la tercera con la hija del señor de Cuauhnáhuac casi a la fuerza pues su padre no lo consideraba digno de su hija y aquí en el valle de Cuernavaca se producía el mejor algodón con el que vestían a los señores, nobles y jefes. Al morir lo sucede Chimalpopoca el hijo que tuvo con su primera esposa una princesa tepaneca. Reinó de 1417 a 1427 México Tenochtitlan conoce tiempos de prosperidad trabajados duramente por los tlatoanis que le antecedieron e inicia el desarrollo urbano para dotar de agua a la ciudad. Por su triunfo sobre Texcoco se vuelve recaudador de tributos y crece su prestigio militar. Al ser aprehendido por los tepanecas, los mexicas, sin perder el tiempo, nombran su sucesor a Itzcóatl que para ser reconocido buscó la alianza con el poeta Nezahualcóyotl, señor de Texcoco, vencen a los tepanecas y toman la ciudad de Azcapotzalco, además de ser un gran gobernante fue un gran reformador en lo militar, religioso y filosófico, así en 1428 inicia el gran desarrollo histórico de los mexicas. Lo sucede Moctezuma Ilhuicamina que había sido jefe militar del ejército de su padre Itzóatl y conquista hasta los límites al norte de Mesoamérica. Amplía la ciudad, construye el acueducto para conducir el agua del cerro de Chapultepec a la ciudad. Sigue la urbanización, construye varios edificios con ayuda de chalcas y xochimilcas que eran destacados artesanos. A su muerte lo sucede Axayácatl, su nieto quien continúa sus éxitos culturales y materiales. Amplía su territorio al valle de Toluca, al de Cuauhnáhuac y retira la independencia a Tlatelolco. Lo sucede Tizoc, hermano de Axayácatl, durante su gobierno se inicia la construcción del Templo Mayor es decir la magna obra del centro ceremonial tenochca. Muere sin ver la terminación de la obra. Lo sucede Ahuízotl, su también hermano quien inaugura las obras, inicia construcción del centro ceremonial de Malinalco. Este último fue el gran conquistador avanza al Soconusco, al Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, y constructor de obras públicas, durante su reinado llega a su máximo esplendor la ciudad capital de los mexicas y su imperio a su máxima expansión. A su muerte en 1502 asciende Moctezuma II Xocoyotzin quien mantiene el dominio sobre todo lo conquistado y extiende rutas comerciales hasta Panamá. Puso a trabajar a todos los nobles desempleados y acentuó la severidad de la educación de los jóvenes. En 1520 muere en situación no explicada y lo sucede su hermano Cuitláhuac que vence a Cortés en la batalla de la Noche Triste, muere de viruela al poco tiempo y sube Cuauhtémoc, hijo de Ahuízotl y gobierno hasta 1521 en que luego de ser torturado muere el último tlatoani azteca. Y hasta el próximo lunes.





