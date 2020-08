Y cerramos con Zapata

El día de hoy, queridos amigos, termina el mes dedicado al natalicio 141 del General Emiliano Zapata -8 de agostp 1879- y a pesar del tiempo transcurrido, su nombre sigue limpio.

No sé por qué el Presidente de la República sólo menciona, entre otros y de manera destacada, a Madero y a Juárez. Este último, sin restarle ningún mérito, si la muerte no se lo hubiera impedido, iba tendido a un nuevo período presidencial. Y Madero, dejando a su alrededor al ser electo Presidente de México a toda la gente que le fuera leal a don Porfirio Díaz, él mismo se puso la soga al cuello.

Zapata en cambio supo cuándo alzarse y contra quiénes e incluso cuándo morir. Fíjense que cuando terminé de escribir mi libro de entrevistas titulado Zapata, Voces y Testimonios, lo hice con pena al cerrar ese capítulo de mi vida pero con el convencimiento de que mis entrevistados, la mitad del libro exguerrilleros sureños que formaron parte del Ejército Libertador del Sur, todos ellos morelenses de pura cepa, terminada la contienda armada permanecieron fieles al campo, a sus siembras de maíz de temporal y a sus recuerdos siempre presentes en sus vidas. Siguieron pobres, es cierto, aunque ya sin el yugo que representó para ellos en su temprana juventud ser peones, la mayor parte de los combatientes, en las ricas haciendas azucareras de Morelos, tan sólo de la Hacienda de Cortés en Atlacomulco, municipio de Jiutepec, salieron tres que por la enjundia con la que combatieron, dotes de estrategas, don de mando y su lealtad a toda prueba al Jefe, con el tiempo se convirtieron en generales en esa segunda década del siglo XX tan complicada para la Revolución del Sur. “Y es que ya no era vida servir de peones con los hacendados”, coinciden varios.

En las tiendas de raya, semana a semana se veían obligados a dejar su de por sí magro salario ahí mismo en las haciendas. Luego de escuchar a todos me queda claro que muerto Zapata los zapatistas tuvieron vetado el camino a la toma del poder y a la organización de un nuevo sistema social como lo proponía el Plan de Ayala. Don Emiliano fue el único revolucionario que se alzó con un proyecto de nación con su Plan de Ayala en las manos. Luego de jamás doblegarse ante ningún presidente de México, ya mermadas las fuerzas de su tropa, voces autorizadas de aquel entonces aseguran que Zapata sabía a lo que iba en su encuentro en Chinameca donde caería abatido por la espalda.

Él, que era precavido y por lo tanto desconfiado se negó a escuchar las varias advertencias que le hicieron los suyos, lo conminaban a no confiar en el capitán carrancista Jesús Guajardo. En la otra mitad de mi libro, entrevisté a verdaderos expertos en el tema, una de ellos, la Doctora en Historia Gloria Villegas Moreno, dos veces directora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y autora de varios libros sobre historia de México, asegura que a Zapata lo mataron cuando la idea de su obra era ya conocida dentro y fuera del país: “Es entonces cuando no sólo podía ya morir Zapata, sino descansar en paz su muerte”. Otro, el también Doctor pero en Ciencias Políticas y profesor emérito Y Premio Nacional de la UNAM, Octavio Rodríguez Araujo opinó: “Zapata es un símbolo y por lo tanto es de todos”. El Doctor en Economía, ex Senador de la República y Catedrático Rafael Becerril Straffon resaltó: “La enorme dimensión de Zapata consistió en que jamás ambicionó un poder que no fuera ligado a la lucha social”. Y a su vez, el también Doctor en Historia y prolífico escritor José N. Iturriaga acotó cuando se trata de equipara a Villa con Zapata. Los dos comenzaron pobres en la contienda revolucionaria, pero mientras Villa al morir ya no lo era, Zapata siempre lo fue”. Madero nunca imaginó que un puñado de campesinos sin tierra con su jefe Emiliano Zapata lograría con su propuesta agraria un enorme respaldo popular en gran medida espontáneo. Movimiento que se convirtió en la vanguardia campesina de la guerra campesina y que al traspasar las fronteras de su pueblo y de su estado la participación de todos estos grupos campesinos fue lo que le dio la fuerza y desarrollo no solo sentido social a la Revolución Mexicana en la que la figura del campesino fue clave. Y para terminar estas breves pero sentidas líneas, para esta humilde, siempre aprendiz de historia quien ya en la completa madurez sigue apostando por un periodismo ético y una admiración por el rico patrimonio cultual de Morelos, es importante no tener corta la memoria. De ahí que cada vez que hay la ocasión recuerdo al Jefe, al único que hemos tenido en México realmente con una imagen intachable aunque la prensa porfiriana de su época lo tildara en vano de bandolero y lo llamara el Atila del Sur. Pero las vueltas que da la vida, hoy el General Zapata es el mexicano más conocido y respetado a nivel mundial, orgullosamente morelense. Y hasta el próximo lunes.