Y ayer al fin llegó el día: ¿votar o no votar?

Desde los últimos comicios para gobernador del estado de Morelos en los que tuve el privilegio de ser nombrada presidenta de casilla, no había yo esperado tanto unas votaciones como estas.

Así es queridos lectores, las votaciones de ayer, fueron inéditas por varios motivos, uno de ellos fue la gran cantidad de partidos nuevos totalmente desconocidos y que resultaron, la mayor parte de ellos, satélites del partido en el poder. Lo absurdo en Morelos, es que hubo más de veinte candidatos a ocupar la presidencia municipal en una ciudad y un estado realmente pequeños si se comparan con otros. Lo que fue a todas luces absurdo por no decir mañoso y de todos ellos, unos candidatos fueron realmente ingenuos al pretender manejar una alcaldía bien complicada como es Cuernavaca, otro cuya familia llevan tres generaciones coleándose las candidaturas a la alcaldía de Cuernavaca y a la gubernatura de Morelos y siguen intentándolo, otros, unos dos o tres, realmente valiosos a los que se les obstaculiza llegar a la presidencia pese a que uno de ellos ha trabajado por Cuernavaca sin ser alcalde desde hace varios años. Pero he escuchado opiniones tan absurdas de distintas personas respecto a las elecciones, que me adentro en el significado de la palabra Votación y así leo que se vota por varios motivos.

En primera instancia por que se desea un cambio, se vota también para elegir la propuesta de un candidato que nos guste; también se vota para “botar” a un mal funcionario público, en fin. Y es importante que sepamos que el derecho a votar es una prerrogativa ciudadana establecida en el artículo 35, fracción I de la Constitución Federal y su respeto debe ser absoluto por parte del Estado, sin embargo, y aunque votar es un privilegio además de un derecho, es al mismo tiempo, una obligación asentada en el artículo 36, fracción III de nuestra Constitución Política Mexicana por lo que el abstencionismo implica su violación, aunque carece de sanción legal. Sin embargo es tanto lo que hay detrás de la preparación de una elección, que no votar resulta una incongruencia de la participación ciudadana porque el no votar es renunciar a una libertad, implica dejar en manos de otros lo que debemos hacer por nosotros mismos.

El votar o no votar se debate hoy en día entre la dualidad entre el derecho y la obligación; porque por un lado está el compromiso y la congruencia contra la apatía y por el otro, está el boicot a las elecciones. Sí, ya se que ya pasaron los comicios, sin embargo, como ciudadanos debemos defender el enorme privilegio de tener plasmados en nuestra Carta Magna este derecho y esta obligación. A cuántas personas hemos escuchado decir: “Yo no voto. ¿Para qué? si siempre imponen a un candidato”. Sí, tienen razón en muchas de las ocasiones pero no en el no votar porque el día que ya no tengamos que votar por x o y situación, vamos a añorar los tiempos en que podíamos asistir a las urnas electorales.

Debemos apoyar la prospectiva electoral que anuncia dentro de la cultura política los niveles de educación, acceso a la información, movilización, activismo político, los principios, valores, ideología y propuestas de los partidos como los principales motivadores del voto. Y aunque cada vez los ciudadanos son menos complejos y más directos y concretos y cada vez son más los que a la hora de decidir por quien votar les “gana” un recuento de una mala o buena experiencia de gobierno o el reconocimiento a los resultados, o el estilo de gobernar o el impacto negativo de malas decisiones, escándalos y complicidades, eso es lo que a veces inclina nuestro voto hacia tal o cual candidato. Es mucho lo que nos falta por aprender de las elecciones y del cómo prepararlas.

Y bueno, creo que hay algo importante que es aprender a denunciar con valor, lo negativo. Ayer por la mañana que acudimos en familia a votar, encantados de la vida de poder hacerlo, salimos de la casilla muy tranquilos y al llegar a mi casa, recibo dos llamadas telefónicas de los números 734-187-03-47 y el otro teléfono es el 734-187-04-22 para invitarme ¡en plena veda electoral¡ y ¡el mismo día de las elecciones! a apoyar al partido en el poder. ¡Si eso no es delito electoral, no se qué es!. Y lo que nunca antes había pasado, al llegar a casa, ya se había borrado la tinta dizque indeleble del dedo. Y hasta el próximo lunes queridos lectores.