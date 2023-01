Ximena Santaolalla presentará su primera novela en Cuernavaca

El próximo 12 de enero, la escritora Ximena Santaolalla presentará su novela "A veces despierto temblando" en Cuernavaca, la cita es en la biblioteca del Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano (MMAC) a las 18:00 horas, de entrada libre. Esta novela que retrata una cruda página de la historia de Guatemala por la dictadura de Efraín Ríos Montt, fue ganadora del Premio Mauricio Achar 2021.

La historia nos cuenta que dos kaibiles son enviados a un entrenamiento militar élite en Texas. Los adiestran para abatir el comunismo, la guerrilla y los pueblos originarios de Guatemala. Sus vidas no pertenecen a ellos mismos, sino a la patria; y si acaso al comandante kaibil Francisco Chinchilla del servicio secreto guatemalteco, quien está a cargo de su tortura, que los dejará ciegos ante las atrocidades que presencian y perpetran durante la dictadura del militar Efraín Ríos Montt.

Ximena Santaolalla, licenciada en Derecho y psicoterapeuta para sobrevivientes de violencia temprana, se interesó mucho por este tema, y sin tener alguna intención de escribir un libro, comenzó sus investigaciones, que finalmente detonó en esta novela escrita con una prosa tan poética como demoledora.

"Esta novela surgió en 2013, a raíz del juicio por genocidio contra Efraín Ríos Montt, yo no sabía muchos detalles de esta dictadura de principios de los ochenta, sabía que había existido pero no tenía idea que había sido la dictadura más brutal de América Latina; hasta que escuché la entrevista que le dio Claudia Paz y Paz (ex fiscal de Guatemala) a Carmen Aristegui en 2015 y realmente me impactó mucho por lo números, ella hablaba de cien mil asesinados y desaparecidos en tan sólo 16 meses, yo nunca había escuchado números exorbitantes, me puse a investigar y cuando lo confirmé me quedé impresionada de mi ignorancia, de lo que había pasado en Guatemala, sobre todo que somos países vecinos", expresó Ximena.

En aquel momento quiso leer la sentencia que dictó la jueza Yassmin Barrios pero no la obtuvo, entonces empezó por el documento "Guatemala nunca más" de Monseñor Gerardi, quien fue asesinado poco después de presentar dicho documento.

Asimismo, Ximena contactó a personas que pudieran presentarle a víctimas que vivieran en México y Guatemala para hablar de esto de viva voz.

"Fue algo difícil porque en Guatemala aún hay muchos militares vivos que siguen impunes, y organizaciones como Fundaterror que se dedican a amedrentar a las víctimas para que no hablen o no acusen a militares o ex militares de estos crímenes", compartió.

Tiempo después consiguió la sentencia, otros testimonios y consultó libros sobre pelotones de la muerte, de cómo entrenan a los militares.

"Desde que empecé a leer y a investigar, no tenía planeado escribir una novela, sólo quería saber del tema, y después pensé en escribir un artículo o un cuento, que finalmente se convirtió en una novela", dijo.

Ximena empezó escribiendo cuentos con la voz de kaibiles, "Dedos", "Chinchilla" y "Ocelote", pero pensó que no era suficiente tener esas tres voces, por lo que decidió escribir las voces de más personas para que fuera una historia más completa, al incluir víctimas y periodistas, para que se completara un mosaico de ese terrorismo de estado.

"Terminé de escribir en 2021, fue un proceso total de ocho años. Y con el objetivo de que se publicara, la presente al concurso Mauricio Achar, sin expectativas de que ganara por ser mi primera novela; afortunadamente ganó y fue increíble que de haya publicado".

La abogada y escritora está consciente de que no se puede saber todo, pero este episodio histórico es algo muy cercano para nuestro país, por lo que consideró importante darlo a conocer.

"Como mexicanos es algo muy cercano a nosotros, además considerando que hay muchos migrantes guatemaltecos en México y que la pasan mal por el trato que les dan. Creo que hay que expandir nuestros horizontes, y realmente interesarnos por saber más a fondo de aquello que no debería sernos indiferente".

Ximena comentó que actualmente trabaja en otra novela muy distinta, que tiene que ver con la historia de una joven mexicana en la Ciudad de México, que considera un libro más íntimo y corto. Asimismo, dijo que más adelante escribirá algo que se ubique en Centroamérica.

Durante la presentación en el MMAC el libro estará a la venta. Pero también se encuentra disponible en todas las librerías a nivel nacional y en formato de Ebook.

