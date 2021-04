Vuelve la exposición Los 12 apóstoles del mezcal

Por quinto año consecutivo, se presentó la exposición artística Los 12 apóstoles del mezcal, inaugurada a finales de marzo en el espacio de Le Pastis Bistro ubicado en el centro de Cuernavaca. Una muestra que reúne el talento de 15 artistas que radican en Morelos, para rendir un homenaje al mezcal, una bebida con historia y tradición en México.

En la exposición participan los artistas, Alejandro Aranda, Brenda García Lara, Carlos Maciel/Kijano, Cisco Jiménez, Dany Hurpin, Efrén Galván, Juvenal Jiménez, José Luis Calzada, Leonel Maciel, Mafer Rejón, Ricardo Guevara, Rosa María Soto Lombardo, Víctor Maldonado y Víctor Gochez.

"Esta exposición surgió de una cuestión informal entre los artistas Leonel Maciel y José Luis Calzada con el chef David Colliard mientras estaban en una reunión tomando algunos mezcales; y propusieron la idea de hacer una exposición sobre el mezcal, algo que no se había hecho antes con esa temática e invitaron a pintores y artistas, y así se creó este grupo que ha permanecido desde la primera edición",expresó Dany Hurpin.

En 2017, presentaron la primera exposición en Le Pastis Bistro, restaurante del chef David Colliard quien ha destinado los muros del lugar para promover el talento de los artistas en Morelos. Al ser uno de los organizadores de la exposición, Le Pastis Bistro es la casa de importante muestra artística.

"Estoy muy contento por este proyecto que inició de manera informal y que se ha consolidado a lo largo de esos cinco años. Es un gran gusto seguir difundiendo la cultura del mezcal y apoyar el mezcal tradicional de Guerrero, Oaxaca y otros estados", comentó David Colliard, Chef del El Pastis Bistro.

Lo interesante del proyecto es que el mismo grupo de artistas, tiene el reto de trabajar cada año la misma temática del mezcal a través de distintas formas

"Los artistas trabajan sobre mezcal profundizando en su temática para proponer una obra diferente. En términos de las obras visuales gráficas, es toda una investigación que está en curso, ya que pueden abordarla desde la misma bebida, la cuestión de la leyenda del mezcal, la tradición histórica o gastronómica. Hay todo un abanico de temáticas por investigar y año con año, cada artista se presta al juego de hacer una obra para sorprenderse a sí mismo y al público".

Cabe destacar que además de poder apreciar la exposición física en Le Pastis Bistro, por primera vez se puede visitar de forma virtual mediante un catálogo o en el canal de Youtube donde los artistas hablan acerca de sus obras.

Salud guapa de Brenda García.

De cómo el diablo chirrion sufre, llora y se averguenza al verse ahogado de borracho dentro de un vaso de mezcal de Leonel Maciel.

"Como no se podía hacer una inauguración masiva como en años anteriores, me pareció interesante indagar en el mundo virtual y me propuse hacer videos cortos para que el artista hable sobre qué obra hizo, su síntesis y concepto, para que el público pueda conocer más la forma de trabajar del artista y también más detalles de la obra, con los enfoques especiales. Además la parte del catálogo fue un pretexto para actualizar los catálogos de ediciones anteriores, pues en estos cinco años se han creado casi 100 piezas en torno al mezcal, lo que significa un acervo importante".

Algunos artistas nos hablan sobre las obras que presentan en esta quinta exposición de "Los 12 apóstoles del mezcal".

Mafer Rejón presenta La Templanza y dijo al respecto: "Pinté al ángel de La Templanza, una reinterpretación del arcano XIV del Tarot. En su trasvase místico está el poder de la purificación y el balance".

Rosamaria Soto presenta Agave quetzal y esto mencionó: "Agave inspirado en los quetzales, aves en peligro de extinción para que perduren en nuestra memoria cómo el sabor del mezcal".

Respecto a su obra De cómo el diablo chirrion sufre, llora y se averguenza al verse ahogado de borracho dentro de un vaso de mezcal, Leonel Maciel dijo: "Hice un homenaje al diablo chirrión, protector de los Maciel. Ya le hice muchos homenajes al cabrón para que no se ofenda porque es medio celoso".

Dany Hurpin habló sobre su obra La hora del amigo y al respecto dijo: "Este año quise rendir un homenaje a mi amigo Óscar Menéndez con una fotografía en blanco y negro intervenida con linóleo. Reconocido cineasta y una de las personas con quien he compartido mas mezcales en México".

El artista Cisco Jiménez participa con la obra Yo rehice estos huaraches y mencionó: "Mezclo el pictórico y las tres dimensiones. La metáfora de mi obra sería: como una región con sus propios elementos pueda defender al mezcal, un producto que forma parte de la canasta básica desde siempre".

Alejandro Aranda presenta la pieza Gotas de felicidad de la cual expresa: "En mi obra encontramos a la diosa Mayahuel quien es la naturaleza creadora, a los insectos que se unen a la fiesta del agave y a la venencia que permite comprobar la calidad del elixir".

Ofrenda sagrada es la obra de Víctor Maldonado: "Escultura en epoxi, surrealista, en homenaje al buen comer, por medio de un chef con cara de bulldog que lleva un plato especial, que es el maguey maduro con su quiote listo para reproducirse".

El artista Ricardo Guevara presenta Coyota mezcalera y dijo: "Hice una pintura en acrílico que representa a Remo y Romulo y la Loba capitolina con su cola y alas de penca de agaves".

Para los artistas y para el chef David Colliard es muy importante continuar esta labor artística de la exposición para seguir abordando el tema del mezcal que es una de las bebidas más emblemáticas de México y con mucha tradición.

La exposición física estará abierta hasta finales de mayo.

Conéct@te:

Facebook: Los 12 apóstoles del mezcal