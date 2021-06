Vivimos cada #7 de junio amurallados entre fronteras

Hace unos días reflexioné sobre el papel que un periodista realiza día con día. Esta evaluación sobrevino después de que mi hijo me entrevistó para una tarea escolar. Tras este ejercicio académico dilucidé que en la actualidad, los periodistas siguen jugando un rol importante para las sociedades que enfrascan sus sueños de mejor futuro y desarrollo en aquellos hombres que ostentan poder. Pero, cuidado, porque en este camino están ahí ellos, los periodistas, para elevar o aplastar a quienes se quieren vanagloriar del sentimiento de prestigio que confiere un cargo público.

Recuerdo que elegí ser periodista por muchas razones. La primera es que desde que era niña siempre disfrutaba escribir e inventar historias. Desde los 8 años vivía imaginando cuentos que se recreaban en mi cabeza, episodios que me provocaban la necesidad de plasmarlas sobre papel. Luego, cuando cursaba la preparatoria mis materias favoritas eran Literatura y Filosofía. Más tarde, la decisión final llegó y cuando estaba por optar una institución de educación superior, entre mis tantas opciones apareció la Licenciatura en Periodismo.

Muchas personas que conocieron mi decisión opinaron lo siguiente, pero ¿para qué quieres estudiar eso?… ¡Te vas a morir de hambre!. Ya sea como escritora o periodista, vas a sufrir y además eres mujer.

Vaya dilema. Una profesión mal pagada y una condicionante de género siempre presente. Y así naufragué entre una infinita lista de razones que querían evitar a toda costa que algún día me convirtiera en periodista.

Sin embargo, instante en el que aparece el típico refrán, “después de la tormenta, viene la calma”. Y hoy, esta mujer que escribe estas líneas, su fiel servidora, es una profesionista que ama y vive para revalorizar, y especialmente, dignificar a la profesión.

Y hoy cómo se vive el periodismo

En materia de “libertad de expresión”. no hay mucho que diste de un verdadero cambio como lo ha hecho creer el gobierno actual. Los atropellos, la censura y despidos injustificados en oficinas de prensa, continúan.

De acuerdo a lo que dictamina el artículo sexto de la Constitución Política Mexicana: “LA MANIFESTACION DE LAS IDEAS NO SERA OBJETO DE NINGUNA INQUISICION JUDICIAL O ADMINISTRATIVA, SINO EN EL CASO DE QUE ATAQUE A LA MORAL, LOS DERECHOS DE TERCERO, PROVOQUE ALGUN DELITO O PERTURBE EL ORDEN PUBLICO; EL DERECHO A LA INFORMACION SERA GARANTIZADO POR EL ESTADO”.

En tiempos contemporáneos podemos afirmar que la información es manipulada, maquillada o dosificada. La era del internet ha traído mayores ventajas y desventajas. Pero siempre con la atenuante de que un porcentaje de esa información es condicionada.

Si hablamos de cómo se vive el periodismo, podemos decir que se torna cada vez más peligroso para quienes lo practican. Ya de por sí la figura del periodista es denostada en el medio político y social. Pero ¿Cómo ser un buen periodista? De entrada, el término de “buen periodista” ya me parece muy comprometedor.

Y es que en este trayecto ya sea a corto o a mediano plazo, he observado y hasta en ocasiones experimentado cómo la fuerza del Cuarto Poder pinta los diversos sectores con tintes de morbo e incluso terror cuando se trata de dar a conocer alguna catástrofe natural o conflicto bélico.

En esta catástasis, en donde intervienen los periodistas, que son quienes participan en este proceso de expansión comunicativa. Surgen miles de canales de transmisión de información, desde alguna plataforma digital, otros mediante la conducción de noticieros radiofónicos o televisivos. Algunos más, convertidos en simples mercenarios que atienden a sus propios intereses.

La ética es una palabra que ni siquiera está en el diccionario de su biblioteca, si es que acaso leen. En la praxis, el periodismo es salir a las calles y vivir las desgracias humanas, el coraje e impotencia de una colonia que no recibe los servicios básicos.

Es escuchar los discursos memorizados y carentes de compromisos por parte de los políticos. Es ver muertos en las aceras. Es marchar al lado de quienes protestan por lo que consideran una injusticia. Pero, sobre todo un periodista, un reportero, un fotógrafo, un camarógrafo, con el tiempo no sólo es un observador, un oyente, un narrador, un entrevistador, un ente que recibe de manera directa las dolencias de la sociedad, es quien se convierte en un aliado de las causas sociales, de que la verdad salga a la luz de la opinión pública.

Los que se dedican al Periodismo, y cursaron la carrera profesional, saben que durante la formación universitaria todos los maestros que impartieron cátedra, te recordarán que debes ser OBJETIVO. Afuera resentimientos, afuera rencillas, rencores o tergiversaciones de la noticia.

Algo que es difícil llevar al 100 por ciento, ya que si atendemos al concepto de SUJETO desde una óptica filosófica, se define que “Es el ser que actúa de acuerdo a su propia decisión y voluntad y es el protagonista de sus actos”.

Entonces concluyo que de manera consciente o inconsciente anteponemos nuestro criterio a la hora de escribir, o jerarquizar la información. A la hora de emitir una opinión o juicio.

El periodista valiente y apasionado de su oficio, siempre antepondrá lo que los demás deben saber. Las denuncias escritas reveladas en una columna, en un artículo, en un reportaje o en una simple nota informativa calan a los hombres

Las imágenes captadas por fotógrafos y camarógrafos, en ocasiones cuesta golpes y el robo con lujo de violencia física de la herramienta básica de los compañeros de la lente, la cámara, ésa que guarda evidencia de los atropellos de los cuales, los periodistas somos testigos y vapuleados.

En la actualidad, cada reportero, periodista, fotógrafo y amante de su oficio, aquel que relata una realidad, deberá crear su propio cosmos periodístico. Sin ataduras, sin compromisos y buscar esa libertad para producir contenidos de calidad informativa. A eso estamos ahora enfrentados los periodistas que sí queremos un país con mejores ciudadanos.

Durante estos años en los cuales he ejercido el periodismo, puedo decir con toda honestidad que el amor que siento por mi profesión, es inmensa. Pero también, con tristeza he constatado que el gremio periodístico ha sufrido de ataques cobardes, han callado las voces de muchos compañeros por su valentía, por su oposición a los sistemas políticos, que más que garantizar la libre expresión de ideas y opiniones, fungen como dictaduras que aplastan a todo aquel que documente con pruebas suficientes, y que lo peor para los dictadores suceda y haga efecto, el de concientizar a la sociedad, el de abrir la llave de la razón social.

Quizás desde mi trinchera no lo he logrado, pero si he pensado en las maneras que puedo conseguirlo desde una manera personal, no institucional. No a través de una empresa. La misión empieza con uno mismo como persona, y luego como profesionista. Y en ese camino ya voy transitando. ¿Y ustedes qué están haciendo desde su trinchera?