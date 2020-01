[VIDEO] Conoce la historia del violinsta que alegra las calles de Cuautla

VIDEO || Con música, Miguel regala tranquilidad a transeúntes en Cuautla

¿Puede un violín llevar paz a un lugar? Me pregunto eso mientras espero en la fila del banco para hacer un retiro. Es quincena y la fila, si bien no es demasiado larga, hace que cerca de 15 personas tengan que esperar con los rayos del sol rebotándoles en el cabello. Un poco más allá de la fila, un hombre toca The Scientist, de Coldplay, con su violín.

El hombre se llama Miguel Flores y tiene 40 años, pero no me dirá su nombre ni su edad sino hasta dentro de 20 minutos, cuando yo mismo sienta que la pregunta ha sido respondida. ¿Puede un violín traer tranquilidad? Hay indicios de que sí: ahora suena Chiquitita y la mujer que va detrás de mí está silbando, nadie se queja, nadie mira su celular y ya tengo ganas de hablar con Miguel, de saber si también toca música clásica y cómo aprendió a tocar el violín.

Además de ser quincena, la gente mayor ha venido a cobrar su pensión del gobierno: una trabajadora del banco, viendo los rostros desorientados de los abuelos, da indicaciones para que hagan una sola fila y ella los ayude cuando les toque pasar al cajero. La mujer del silbido le ayuda a organizarlos y ellos, aliviados de haber encontrado a una traductora de cajeros, le dan las gracias. A lo lejos, Miguel toca My Heart Will Go On.

Los gajes del oficio

Hace unos días, en Guadalajara, un grupo de policías locales llegó al lugar en que se encontraba la cantante urbana Flor Amargo y decomisó sus instrumentos. Llorando, la mujer lamentó que las autoridades se comporten de ese modo con quienes buscan promover la música en las calles. Le pregunto a Miguel si a él también le ha pasado:

"Sí, pero obviamente yo no tengo la fama que tiene ella", responde.

Miguel aprendió a tocar el violín ya bien entrado en la segunda década de su vida, después de haber aprendido a tocar la guitarra. Flor, en cambio, aprendió en el conservatorio. Aunque tocar el violín se convirtió en su gran propósito, hoy, dos décadas después, él parece haberse entregado a la resignación:

"Me gustaría llegar a tocar Las Cuatro Estaciones de Vivaldi, pero para eso tendría que volver a nacer", cuenta, con un tono más suave. Si su anécdota inició en mezzoforte, esta parte está entre piano y panissimo.

Consciente de sus limitaciones, Miguel se da gusto tocando sus canciones favoritas y esperando que también sean del gusto de la gente. Originario de Orizaba, Veracruz, su estancia en Cuautla se reduce a tres días que aprovecha para compartir lo que sabe hacer y ganarse unos pesos. Hasta ahora, ningún policía ha venido a querer quitarle sus instrumentos.

