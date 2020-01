Vida y magia de Maricarmen Rivero

En el Museo de Arte Indígena Contemporáneo, actualmente se exhibe la muestra “Vida y Magia” de la artista plástica Maricarmen Rivero, quien a través de sus piezas, nos regala una retrospectiva de lo que ha sido su trabajo durante casi 30 años de trayectoria.

“Vida y Magia” está integrada por obras creadas en diversas técnicas, como acuarelas, aplicaciones metálicas, escultura en barro horneado, oleo, tinta china y grabado, entre otras, las cuales Maricarmen realizó entre el 2005 y 2019.

Tenía la idea de hacer una retrospectiva, pero la sala es muy pequeña; entonces decidí enfocarme en algún tema, por lo que elegí piezas referentes a la magia y a mi vida. Pues últimamente mi obra se caracteriza por ser muy mística y espiritual

Maricamen Rivero

Su obra se basa en su vida y temas de su interés como el horóscopo chino / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca





Al entrar a la sala, podemos ver una diversidad de obras que llaman la atención por su colorido tenue, simple y muy alegre, además de que están enfocadas en temáticas referentes a los elementos naturales (agua, tierra, fuego y aire); así como peculiares personajes fantásticos como las hadas y los duendes. Entre otras de las cosas que figuran en las piezas, son los corazones y los retratos.

De unos años para acá decidí cambiar mi paleta, antes era colores tierra, y ahora son colores más pastel, dándole un toque distinto. Anteriormente, solía pintar naturaleza muerta y animalitos, pero ahora me he enfocado en plasmar cosas de mi vida y temas que me interesan de manera personal

Entre estos intereses, Maricarmen retrata temas de la naturaleza, específicamente aquellos espíritus escondidos en la natura; así como temáticas de meditación, yoga, feng shui y el horóscopo chino. Además, otra de sus pasiones siempre ha sido escribir, por lo que acompaña sus obras con frases y textos, que le dan un argumento a lo que muestra en cada pieza.

Siempre me ha gustado experimentar con materiales y técnicas nuevas, he tenido la oportunidad de hacer un poco de muchas cosas; combino técnicas, uso plantas y flores deshidratadas; hago arte objeto con material reciclado, así como tejido, talla en madera y joyería

Desde pequeña, Maricarmen mostró su interés en las artes, por lo que su padre la llevó a diversas clases artísticas. Sin embargo, cuando iba a ingresar a la universidad, su papá le dijo que debía estudiar una licenciatura para vivir de algo, por lo que decidió estudiar Diseño Industrial.

Me casé con un arquitecto que era hijo de un reconocido pintor, nos fuimos a vivir a Morelia y ahí retomé mi amor por el arte, al trabajar con mi suegro, quien me enseño muchas cosas importantes, más que técnicas, aprendí cómo era ser artista y cómo vivía un artista, fue algo que me encantó y decidí seguir por ese camino

Orando / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca





A principios de los noventa, comenzó a tener diversas exposiciones individuales y colectivas en Michoacán, Morelos, Guanajuato, Baja California y Nuevo León, así como en Oklahoma EU y en Holanda.

En 2001, la artista pasó por un momento muy difícil de su vida, es cuando decide mudarse a Cuernavaca y con el paso de los años, retomar su fuerza y camino en lo artístico, y aunque se alejó un poco de las exposiciones, jamás paró de seguir creando.

Siempre estoy trabajando, produciendo e investigando por mi cuenta, el arte en mi vida es una actividad medular en ello he encontrado desde muy temprano la manera de vivir una buena vida

La exposición “Vida y Magia” estará exhibida hasta el 15 de enero ¡Visítala!