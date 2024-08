Victoria Jiménez expone 'Ex-depresiones' en Cuernavaca

La artista Victoria Jiménez inauguró su exposición “Ex-depresiones” en el espacio cultural Xipatlani de la Casona Spencer, una muestra pictórica muy personal donde aborda sus emociones y un duelo propio, a través de cada trazo y coloridos diversos.

Victoria menciona que esta exposición surge por el interés que tiene de que su discurso se vea envuelto en la autenticidad, y hablar de vulnerabilidad y valentía que implica amar al otro, temas que son cada vez más difíciles de encontrar.

“Las personas tienen mucho miedo a mostrar realmente quienes son, a amar, a comprometerse a quedarse y ese tipo de situaciones. Entonces quise hacer la exposición para compartir con las personas esa vulnerabilidad mía y ser congruente en mi discurso como persona y como artista a través de mis pinturas”, expresó Victoria Jiménez.

La exposición "Ex-depresiones" tiene obras que hablan desde la vulnerabilidad y valentía. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Obras que plasman tristezas, dolores, duelos y llantos

La exposición “Ex-depresiones” está integrada por 28 obras realizadas en acuarela, acrílico y técnicas mixtas, que la artista creó entre 2019 y 2024.

“Es una recopilación de dibujos y pinturas que varias de ellas se crearon con la intención de no ser expuestas, sino simplemente de canalizar mis emociones y sentimientos, mi dolor en una pintura y quedármela por una situación más personal. Pero por muchas cosas que me han estado pasando y que he estado trabajando en terapia con la psicóloga en mi vida personal, para aumentar los niveles de autenticidad y valentía, decidí crear esta exposición para mostrarme vulnerable ante las personas que la vayan a ver, sabiendo que esto que yo pasó”.

Es así como la artista plasma sus tristezas, dolores, duelos y llantos, para decir que todas esas situaciones difíciles, son propias del ser humano, y que, si ella lo demuestra, otras personas podrían ser valientes para atreverse a sentir y ser ellos mismos.

“Es un acto de valentía y rebeldía en un mundo donde ya no se atreven tanto a amar, a sentir, a llorar y saber que tampoco es grave, y quizás con este ejemplo pueda ayudar a desbloquear emociones escondidas en las personas, que les cueste trabajo ser ellos mismos”

Para darle un toque único y personal, la sala es iluminada con luces neón que van cambiando su tonalidad, lo que genera en cada obra, una percepción y emoción distinta ante el espectador.

La exposición está integrada por 28 obras en técnicas acuarela, acrílico y mixtas. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

¿Dónde ver la exposición?

La exposición “Ex-depresiones” permanecerá en el Xipatlani hasta el 9 de septiembre, visítala de miércoles a domingo de 11:00 a 18:00 horas, entrada gratuita.

Además de esta exposición, Victoria participa con tres pinturas en la exposición colectiva “Entre los Árboles” que se presenta en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano (MMAC).

Y el próximo 27 de septiembre inaugura la exposición individual “Neuroanatomía de la depresión” en la UAEM, donde además habrá un ciclo de conferencias cada viernes, con personas que hablen de temas que se relacionan la exposición, sobre la depresión, alimentación, ejercicio y autoconocimiento para brindarles herramientas a los jóvenes por si están transitando por este tipo de situaciones.

“Esa otra exposición es la segunda parte de ‘Ex.Depresiones’, porque es como mi conclusión a las respuestas que llegué después de cuatro años de estar deprimida y pasar malos ratos”.

También adelantó que hará la exposición “Salón de la Rechazada 2”, ya que el año pasado hizo la primera edición, que detonó todo el trabajo que ha realizado durante este año.

