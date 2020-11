Venta de terrenos para OSC's, ONG's y líderes en Morelos

¿Se está cocinando un posible engaño?

Voces de líderes y OSC's tuvieron acercamiento con Red Ciudadana Para La Transformación a sabiendas de que se cuenta con un equipo de investigación para no permitir que la gente más necesitada caiga en fraudes, así que nos dimos a la tarea de hacer una investigación periodística en este tema, para lo cual tuvimos el contacto el día 13 de este mes con la Lic. Lorena Palacios Pliego, quien en un inició se presentó en vía telefónica como representante de una A.C. que está manejando un programa de venta de terrenos en facilidades de pago en los municipios de Cuautla, Yautepec y Zacatepec, así mismo el programa incluye un recurso económico de apoyo por parte de Hacienda y Crédito Público para construir tú casa, más los servicios de desmalezado y mantenimiento de terrenos, venta de calentadores solares y conseguir por medio de bancos prestamos económicos a tasa preferencial y con mínimos requisitos para que reactives tu negocio o compra de material de construcción.

Todo te lo describen de una forma que sería difícil no adquirir tu terreno y construir un hogar digno; sin embargo durante la conversación se notan grandes incongruencias e inconsistencias que hacen dudar que estén dentro del marco legal, una de ellas es cuando se le preguntó si los terrenos de Yautepec que venden son comunales o ejidales, contestando la Lic. Lorena lo siguiente: “Dando usted el enganche y el primer pago se le da su documento de posesión del predio de forma inmediata y usted escoge si quiere que salga su documento como comunal o ejidal”, situación que no puede ser, no puedes tú escoger. Se invitó a esta Licenciada a una entrevista en Sala de Prensa (medio de comunicación en redes sociales) para dar claridad a este programa, aceptando la invitación para hoy Martes 17 de Noviembre, se pidió confirmación de esta entrevista en día, lugar y hora en días pasados, dando confirmación a esta entrevista, el día de ayer lunes, se pidió nuevamente confirmación y si tenía dudas, indicándonos como pretexto que los dirigentes de la A.C. estaban quizás contagiados de COVID19 y no podían asistir a la entrevista, siendo que la entrevista era para ella y no para otras personas, se le pregunto nombre de los dirigentes y de la A.C. y de forma extraña tuvo pérdida de memoria y se niega a dar la entrevista, nombres y mostrar en ella los documentos para dar certeza y veracidad a este programa que promueve. Así que comenzamos a seguir investigando y nos dimos cuenta que están involucrados promoviendo estos programas diversos líderes de Acapantzingo, Yautepec, Xochitepec y Jiutepec, algunos dirigentes de organizaciones que quizás por la falta de experiencia o la ambición de obtener aplausos y reconocimiento por parte de sus seguidores ven en esta Licenciada a una Mesías que les dará una posición dentro de sus grupos gracias a estos programas.

La Lic. Lorena Palacios Pliego se ha visto trabajando en diversas Fundaciones, A.C.s y demás agrupaciones vendiendo sus servicios de gestoría y vinculación para bajar maravillosos programas, proyectos y recursos; no se ven resultados positivos en la gran mayoría de organizaciones donde ha operado. Invitamos al público en general y a los líderes en especial que investiguen y revisen ante autoridades este tipo de programas y proyectos que los venden muy bonitos, sin embargo hay pruebas que bastante de ellos son falsos y engañan a las personas, y los mismos líderes quedan como defraudadores, ¿se estará cocinando un engaño?, ¿sólo serán palabras que se lleve el viento?, ¿por qué los líderes siguen promoviendo estos programas sin revisar ante autoridades?

Este artículo es básicamente para alertar a nuestros lectores, invitarlos a que investiguen a fondo las intenciones de este tipo de programas que diversos fideicomisos y “asociaciones civiles” generan únicamente para defraudar a quien menos tienen, ¿crees en los Reyes magos? entonces puedes seguir creyendo en este tipo de propuestas de programas que es probable que no sean verdad, ya que cuando se les da la oportunidad de exponerlos en medios de comunicación y demostrar toda su legalidad para que se sumen a gran escala OSC's, deciden ya no dar la información o pierden memoria.