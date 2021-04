Vence plazo para recoger la INE

El 10 de abril de 2021 es la fecha límite para recoger la credencial de elector, y con ello estar incluido en la Lista Nominal de Electores definitiva con Fotografía que se usará en la jornada electoral del 6 de junio próximo ¿qué pasa si no se recoge?

Para las elecciones del próximo 6 de junio, el año pasado el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los plazos para la actualización del Padrón Electoral y los cortes de la Lista Nominal de Electores. En el caso de la actualización al Padrón, en septiembre de 2020 inició una campaña intensa para convocar a la ciudadanía para que, del 1 de septiembre del 2020 al 10 de febrero del 2021, acudieran a los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) a solicitar su inscripción, notificar su cambio de domicilio, corregir sus datos personales, corregir datos en dirección, ser reincorporados, reemplazar su credencial y solicitar la reposición de la credencial por extravío, robo o deterioro grave. En este periodo, se realizaron 128 mil 677 trámites en el estado de Morelos.

Las personas que al 10 de febrero acudieron a los MAC a solicitar una credencial de elector y aun no la han recogido, deben hacerlo de inmediato ya que sólo estará disponible hasta el sábado 10 de abril de 2021. Quienes no obtengan su Credencial a más tardar en esa fecha no podrán ejercer su derecho al voto en las elecciones del 6 de junio de 2021; además, las credenciales que no sean recogidas por sus titulares serán deshabilitadas en el sistema de los MAC y posteriormente se resguardarán, una vez pasada la jornada electoral se pondrán nuevamente a disposición. Con corte al 31 de marzo de 2021, en el estado de Morelos se contaba con cuatro mil 987 credenciales pendientes de ser recogidas en los 11 módulos que se encuentran en la entidad.

Los horarios de cierre de los MAC en Morelos para el 10 de abril son los siguientes: Cuautla, 19:00; Cuernavaca, 20:00; Emiliano Zapata, 15:00; Jiutepec, 15:00; Jojutla, 15:00; Temixco, 15:00; Tepalcingo, 16:00; Xochitepec, 16:00; Xoxocotla, 16:00; Yautepec, 15:00 y Yecapixtla, 16:00 horas.

Es importante resaltar que se atenderán a todas las personas que a la hora del cierre se encuentren en la fila, excepto en aquellos MAC en los que no sea posible extender el horario establecido, por su contexto de inseguridad, se ponga en riesgo la integridad física de las y los ciudadanos, las y los funcionarios de módulo, documentación electoral y los bienes del propio Instituto.

Asimismo, se pide la colaboración de las personas que acudan a los módulos, en el respeto de los protocolos sanitarios para ingresar: portar cubrebocas en todo momento, permitir la toma de temperatura, aplicación de gel antibacterial, acudir sin compañía a menos que se requiera asistencia, llegar puntual a la cita. Con estas medidas se contribuye a evitar aglomeraciones y mantener la sana distancia.

Para más información el INE pone a disposición la página https://www.ine.mx/credencial/ y la línea gratis de INETEL (800 433 2000). En el estado de Morelos también se puede llamar al Centro Estatal de Consulta Electoral y Orientación Ciudadana al número 777 313 2254 y visitar la página de Facebook INE Morelos.

Finalmente, se reitera que las credenciales que vencieron en 2019 y 2020 serán vigentes hasta el 6 de junio de 2021, tanto para votar como para identificarse ante trámites administrativos. Y en el caso de pérdida de la Credencial, se puede obtener una reimpresión con los mismos datos, cuya fecha límite es el 25 de mayo. En la democracia, contamos todos, contamos todas.





Vocal del Registro Federal de Electores en Morelos