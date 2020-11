Una vez que la cosecha de maíz es llevada a los hogares a lomo de mula o caballo e incluso en camionetas, las mazorcas cultivadas se seleccionan: las más chulas, las que cumplen con las características deseadas en cuanto a tamaño, color, rectitud de hileras, etc., se destinarán a proveer las semillas para el próximo ciclo; el mayor número de las restantes se escogen para tener grano durante todo el año y, previa nixtamalización, elaborar la masa que servirá para la enorme gama de productos que sabemos obtener de ella: tortillas, sopes, atoles, tamales, tlacoyos, gordas, etc. A éstas, se les suele almacenar ya sea en cuartos o en pequeñas trojes portátiles elaboradas con carrizo. Toda la familia, excepto los niños muy pequeños, participan de quitarle las hojas de totomoztle para después dejarlas secar en los asoleaderos o en terrazas, y finalmente realizar la ardua tarea de desgranarlos. Este grano será el que se guarde en costales, trojes y cuescomates, y provea el alimento hasta la próxima cosecha. Unas mazorcas más se escogerán para consumirlas frescas y preparar otro sinnúmero de deliciosos platillos como los tamales de elote, los diferentes caldos, atoles y guisados a base de maíz fresco y por supuesto los deliciosos elotes y esquites. Para estas tardes y noches de viento frío, quiero compartirles la receta para preparar esquites que me convidó mi hermano, es una variante verde de la forma original de cocinarlos, por lo que se volvió un favorito instantáneo. Estoy seguro que les va a gustar:

INGREDIENTES (para dos personas)

4 mazorcas de maíz, o su equivalente de granos frescos / ½ taza de cebolla picada / 2 dientes de ajo finamente picados / 1 manojo pequeño de cilantro / 2 chiles xalapeños / un chorrito de aceite / una cucharadita de mantequilla / 2 tazas de agua (dependiendo de cuanto caldito quieras) / sal al gusto.

Preparación: 1. DESGRANA las mazorcas de maíz, cortando los granos, con cuidado, con un cuchillo para liberarlos del olote. 2. PICA los chiles xalapeños en trozos pequeños, dependiendo de tu gusto puedes o no retirarles las venas y semillas (yo si se las quito) 3. SOFRIE con el aceite y la mantequilla, la cebolla, el ajo y el chile en una cacerola. 4. AGREGA los granos de maíz y remueve ocasionalmente hasta que estén tiernos. 5. AGREGA agua al gusto, si los quieres con poco caldo sólo necesitarás cubrirlos. 6. AGREGA el cilantro y deja hervir hasta que los granos tengan la consistencia deseada. 7. SIRVE y prepara -adereza- a tu gusto (yo les pongo limón, sal, chile rojo molido y queso de cincho rallado). Buen provecho.