Valentín Taricco presenta emotivo concierto en Cuernavaca

El cantautor y músico argentino Valentín Taricco se presentó por primera vez en Cuernavaca, con el concierto “5 años tejiendo raíces”, en el foro cultural El Cabaré, donde brindó un recorrido musical por su repertorio acompañado de talentosos músicos como el morelense Ricardo Pompa.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

Con este concierto Valentín celebra cinco años de trayectoria en México. Y sin duda, fue un viaje musical por Latinoamérica, a través de sus ritmos y letras, brindando al público una noche llena de emociones y sentimientos, yendo de la nostalgia hasta la máxima felicidad.

Para este show, Valentín se presentó junto a su banda, integrada por Alina Shakti (violín y voz), Eduardo Cervantes (batería) y Santiago Solórzano (bajo). Y como invitado especial, Ricardo Pompa en el teclado.

“Muy contento de presentar mi primer concierto en Cuernavaca, repasando mi repertorio de canciones, desde mi primer disco llamado ‘Runa Varuna’, el cual va de un sonido de jazz rock psicodélico; hasta mi música más actual donde combino sonidos electrónicos con looping y ritmos latinoamericanos. Acompañado de mi banda y de mi amigo, Ricardo Pompa, un pianista de Cuernavaca, a quien conocí hace unos años aquí en México, y siempre es un gusto compartir con él”, expresó Valentín Taricco.

Valentín se presentó junto a su banda integrada por Alina Shakti (violín y voz), Eduardo Cervantes (batería) y Santiago Solórzano (bajo). / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Para abrir el concierto, Valentín interpretó el tema “Ángel en ti”, que precisamente se incluye en su álbum “Runa Varuna”. Asimismo, interpretó su reciente sencillo “Torbellino fuego”.

Entre otras de las canciones que el público disfrutó durante la noche fueron “Abril”, “Buen viaje” y “Día Cero”, ésta última, que será su próximo sencillo.

Valentín mencionó que esta canción está dedicada a su madre, quien partió hace un tiempo. Este tema, que será un próximo sencillo, lo grabó en colaboración con El Mulu, compositor que radica en CDMX y con el Coro Flor del Viento.

Entre cada una de las interpretaciones, Valentín compartió anécdotas, experiencias y emociones que dieron pie a las canciones, hablando desde el corazón.

Y culminó la noche con temas muy movidos como “Cumbia empoderada” y “Chiles mexicanos”, cerrando con gran energía.

cantautor y músico argentino Valentín Taricco. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Acerca de Valentín Taricco:

Cantante, compositor, creativo interdisciplinario, artista audiovisual y Técnico de Audio egresado de La Metro. Ha sorprendido al público con su ecléctica mezcla de géneros musicales durante más de una década. Es originario de Córdoba, Argentina, y desde 2019 lleva una vida nómada con base y trayectoria en Tulum y Ciudad de México.

Sus inicios en la música, fueron desde los siete años cuando ingresó a una escuela que tenía doble escolaridad y especialidad en Música, con clases de ensamble, instrumentos armónicos, melódicos y coro. Y, sobre todo, su madre quien también fue artista, incentivó su formación y le regaló su primer piano a los 10 años.

“Después, nos mudamos a otra ciudad y ahí conocí amigos que componían, poetas, escritores que eran más grandes que yo, y que tenían su proyecto musical, en aquel momento tenía 12 años y me invitaron a unirme, y esa fue mi primera experiencia en una banda creando música original y tocando en escenarios. Y desde ahí, me quedó ese bichito de la poesía y de la composición muy activo, y poco a poco empecé a crear mi música, a escribir algunas canciones, arreglos, música instrumental y tuve muchos proyectos durante la adolescencia”.

Como artista, Valentín se sumerge profundamente en su propia narrativa personal, compartiendo experiencias que van desde la niñez hasta el aprendizaje espiritual y cultural, y explorando temas como el amor en todas sus formas y diversos viajes que han marcado su alma.

“Lo primero que escribí fue en relación a lo romántico, los primeros amores y esas cosas, y la primera canción que tiempo después grabé, fue a raíz de que una amiga mía falleció a causa de cáncer, de la que también había estado enamorado y era alguien muy importante y falleció a los 16 años. La canción se llama ‘Abril’ y se incluye en mi primer álbum. Ya las canciones siguientes fueron un poco más existenciales sobre la vida”.

La poesía y naturaleza son algunas de las temáticas en la música de Valentín Taricco. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Otra de las temáticas que destacan en su música, es la naturaleza, que es fuente inagotable de inspiración, cobra vida en cada nota, recordándonos nuestra íntima conexión con el cosmos.

“Soy de un pueblo que está al pie de una montaña muy alta, rodeado de ríos y lagos entonces crecí alrededor de ello, y siempre ha sido algo muy importante”.

Hace cinco años, Valentín llegó a México, después de lanzar su primer álbum, y en paralelo había culminado su carrera como técnico de audio y productor musical, y tenía ganas de explorar el mundo y llevar su música a otros rincones.

“Tenía unas ansias muy grandes por viajar, que es algo que me gusta mucho y quería conocer nuevos lugares del mundo; un amigo me habló mucho de México, me animé, me lancé y me ha recibido muy bien, no vine con una intención de quedarme mucho tiempo, pero cosa tras cosa aquí sigo y amar este lugar me ha llevado a hacer toda mi red de afectos”.

Concierto de Valentín Taricco en Cuernavaca. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Cultura mexicana, una influencia en su música

Tanto en sus letras como en su música, Valentín ha incluido ritmos y temáticas en relación a la cultura y la música mexicana, que ha sido un gran descubrimiento en su vida y una gran labor de exploración.

“Para mí fue todo un descubrimiento la música regional mexicana, era algo que no estaba en mi vida, un poco el mariachi sí, pero no de verdad, aquí descubrí música jarocha, norteña, banda, y una serie de estilos y formas de tocar que empecé a adaptar a mi música un poco y he compuesto alguna ranchera, el regional me encanta”.

En abril pasado, Valentín se presentó en el Foro del Tejedor considerado uno de los escenarios más importantes en la CDMX, el cual fue una grata experiencia y un gran regalo para el artista.

“Con este concierto celebré mi cumpleaños 30, y fue un gran regalo, estuvo hermoso porque estuve acompañado de mi banda, un coro y un montón de amigos invitados, realmente fue una verdadera fiesta. Y ahora estamos de gira por varias ciudades de México para llevarles un poco de esa magia que vivimos ahí”.

Más adelante lanzará el sencillo “Día Cero” y continuará con su gira por varias ciudades de la república mexicana.

Conéct@te:

Instagram: @valentintaricco

Facebook: /Valentin.taricco.segui