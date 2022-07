Úrsula Topete rinde homenaje a Chopin en el Teopanzolco

La pianista morelense Úrsula Topete cautivó al público con un concierto en la sala principal del Centro Cultural Teopanzolco, brindando un homenaje al virtuoso compositor y pianista polaco Frédéric Chopin, recorriendo gran parte de su repertorio musical.

Chopin es considerado uno de los principales representantes del movimiento romántico musical, cuyas composiciones muestran complejas obras maestras de la técnica pianística y del apasionamiento romántico; que Úrsula ejecutó de forma magistral en esta presentación.

Ataviada con un vestido strapless en color azul, Úrsula Topete arribó al escenario, para iniciar la gran noche musical, ante los aplausos de los presentes. La pianista interpretó sonatas, nocturnos, estudios, preludios, valses, mazurcas, scherzos y baladas, logrando un extracto perfecto de la mayor parte de la obra de Chopin.

Las piezas que la pianista interpretó fueron: “Preludio op. 28 no. 4”, “Vals op. 34 no. 1”, “Vals op. 34 no. 2”, “Nocturno op posth 72 no. 1”, “Nocturno kk IV no. 16” y “Polonesa heroica op. 53 no. 6”.

Seguido de las obras, “Mazurka op. 7 no. 1”, “Mazurka op. 24 no. 2”, “Balada no. 4”, “Scherzo op. 31 no. 2”; cerrando con la pieza “Estudio Revolucionario op. 10 no. 12”, una obra que compuso alrededor de 1831.

Al culminar la presentación, recibió los aplausos y aclamo del público, que sin duda, quedó fascinado por esta gran noche musical, que brindó un recorrido por la obra de Chopin, al estilo de Úrsula.

Acerca de la artista

Úrsula Topete es una pianista concertista originaria de Morelos, comenzó sus estudios de piano en Cuernavaca y Ciudad de México en el Conservatorio Nacional de Música, y posteriormente, concluyó su formación en Francia, en el Conservatorio Nacional Boulogne Billancourt en París, y después obtiene una maestría en Pedagogía Músical en el CEFEDEM de Lorraine.

Algunos de los premios que ha obtenido son Primer lugar en el Concurso Artístico del Rotary Club, región Lorraine en 2007; Primer lugar en el Concurso Artístico de Epinal en 2008 y Segundo lugar en la competencia Four Notes International Piano Competition en Abou Dabi.

Se ha presentado en diversas salas y foros de la República Mexicana y del extranjero, brindando conciertos como solista, con orquestas y como acompañante. Actualmente, es maestra en el Centro Morelense de las Artes (CMA) y en de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca.





