Úrsula Topete presentará su concierto 'Chopin, sin más'

La pianista morelense Úrsula Topete presentará el concierto "Chopin, sin más" el próximo 13 de junio a las 18:30 horas en el Centro Cultural Teopanzolco, donde interpretará las obras en bolero, sonata y tarantela, más conocidas del famoso compositor polaco.

Este concierto es parte de un proyecto que Úrsula Topete promueve sobre la diversidad musical de Chopin, como una continuación al concierto Homenaje a Chopin, que presentó en 2022 en el mismo recinto cultural.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

“Este segundo concierto surge porque me he especializado mucho en este autor, y me parece importante hacer el complemento del concierto pasado, porque en aquella ocasión no se tocaron algunas obras. Y esto es parte de un proyecto que tengo de dar a conocer todas las formas de composición de Chopin”, expresó Úrsula Topete.

Especialmente, en este concierto, Úrsula Topete interpretará las piezas:

Sonata no. 2

Bolero op. 19

Berceuse op. 57

Tarantela op. 43

Andante spiniato op. 22

Dando muestra de la amplia variedad de las composiciones de Chopin.

Los boletos para disfrutar del concierto “Chopin, sin más” tienen un costo de 350 pesos (general), y pueden adquirirse en Boletia o en la taquilla del Centro Cultural Teopanzolco de 11:00 a 18:00 horas.

Úrsula Topete destaca que, la música de Frédéric Chopin estuvo en su vida desde que ella era muy pequeña, pero cuando inició sus estudios formales en la música, se generó una gran conexión con sus piezas, por lo que es uno de sus compositores favoritos, y cuyas obras disfruta mucho más al momento de tocar.

Cultura Conoce las actividades de junio en el Centro Cultural Teopanzolco

“La música de Chopin ha estado en la casa desde que yo era niña, siempre fue una constante en mi vida, pero cuando empecé a hacer mis estudios y a conocer más autores, me pude dar cuenta que su lenguaje me era muy familiar y me identificaba mucho con sus composiciones, especialmente su retórica, la forma de decir las cosas y expresarse pianísticamente hablando, entonces decidí continuar por ahí. Y si bien, hay otros autores que me encantan, pero no me veo tan identificada con ellos, considero que la manera en la que Chopin dice las cosas, es la manera en la que yo las diría”.

Úrsula menciona que interpretar la música de Chopin, implica grandes retos técnicamente, específicamente por la fineza que caracteriza al compositor polaco.

“Chopin siempre representa un reto porque es muy fino y muy delicado en cómo se tiene qué tocar, y cualquier notita que no esté o algún tiempo que no funcione, hay algo que cambia; entonces el tener la fineza de cómo se toca, y los aspectos técnicos del lado virtuoso que maneja Chopin es realmente muy importante”.

¿Quién es Úrsula Topete?

Úrsula Topete es pianista concertista con una trayectoria de 20 años. Sus inicios en el estudio del piano, remontan a su infancia, que vivió entre Cuernavaca y CDMX, que posteriormente concluye su formación en Francia.

Ha presentado conciertos como solista en el Teatro Ocampo, la sala Manuel M. Ponce del Jardín Borda y el Centro Cultural Teopanzolco en Cuernavaca, así como en el Centro Nacional de las Artes y el Centro Cultural San Ángel. Y junto a la Orquesta Sinfónica de Oaxaca en el Teatro Macedonio Alcalá.

Conéct@te:

Instagram: @ursula_topete_

Facebook: /UrsulaTopetePianist