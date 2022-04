Unidos por Amor al Arte realiza evento cultural en Cuernavaca

Como cada mes, el grupo Unidos por Amor al Arte realizó su evento cultural en una reconocida plaza ubicada en Cuernavaca, donde se reunieron artistas y escritores para compartir su trabajo y talento.

Para iniciar, Emilia Juan, directora de Unidos por Amor al Arte, dio la bienvenida al público y presentó a cada uno de los aristas invitados.

El poeta y escritor Enrique Ramos, originario de la Ciudad de México y que actualmente radica en Cuernavaca, compartió con el público los poemas de su autoría, "Verdad o mentira" y "Serás mía", entre otros, cautivando al público con su talento.

Posteriormente, siguió la presentación del libro "Ayer soñé que moría" de la periodista y escritora Edith Zepeda, en el que refleja una forma de ver la muerte que al igual que los sueños, significa el desprendimiento de lo cotidiano y de la discontinuidad de cada momento.

"Escribí este libro hace dos años, se quedó guardado un año por la pandemia, y después, cuando ya estaba listo, cuando todo parecía que iba por buen camino, tuve dos pérdidas muy importantes, la primera el 16 de diciembre con mi hermana mayor y el 16 de enero, con mi esposo. El haber escrito este libro, me dio la fortaleza de disimular la muerte como yo lo plasmé ahí. Que probablemente, la muerte es un final, es un círculo continuo entre el tiempo, es otra dimensión que no podemos ver, pero si podemos entender las manifestaciones, yo los he sentido", mencionó Edith Zepeda.

La escritora mencionó que es un tema que le ha interesado mucho, y compartió con el público una vivencia personal, cuando falleció su madre, un momento sumamente importante en su vida y que le dejó grandes mensajes.

Finalmente, la tarde cultural culminó con la inauguración de la exposición individual de pintura del artista Miguel Barragán, la cual está integrada por nueve obras realizadas en las técnicas de óleo y acrílico.

En una breve semblanza, su hija compartió que desde muy pequeño, Miguel Barragán tuvo la inquietud por las artes a través de las emociones, asimismo se desempeñó en la oratoria y la poesía. Y dijo que el artista se describe a sí mismo como impresionista abstracto intuitivo y que señala que el universo entero surge a través del arte.

"Lo que más me gusta y apasiona es pintar, soy una persona que he pintado mucho, normalmente he tenido timidez a mostrar mis emociones a través de la pintura; una vez me dijo una persona 'Pintas feo' y yo le respondí 'Pero siento mucho'. La pintura no es el hecho de lograr plasmar algo que es exacto, eso lo hace la fotografía. La pintura lo que plasma realmente son sueños, emociones, es una intensidad, una manera de decirle al mundo lo que vemos y sentimos, incluso el color tiene una función en nuestra vida, las pinceladas que damos van de la mano con las emociones que se están desbordando en nuestra vida. Hoy es la oportunidad para presentarme con ustedes, gracias por acompañarnos", expresó Miguel Barragán.

Finalmente, Emilia Juan le recordó a los presentes que el espacio de la Galería Unidos Por Amor al Arte, expone el trabajo de diversos artistas de Morelos y otros estados de la República Mexicana, siempre apoyando e impulsando su talento y creatividad.