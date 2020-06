Una sana distancia

Como Ustedes ya se habrán dado cuenta, en los últimos meses existe mucha nostalgia en la sociedad. Todo mundo publica fotos antiguas en Facebook, ya sea de cuando eran más jóvenes o cuando estaban en la secundaria. También se dan a conocer fotos de mi querido Cuerna (antiguo). Y no tengo ningún problema con eso; de hecho, me gustan esas imágenes. Por cierto, no pretendo dar una interpretación psicosocial del tema porque no es ni mi propósito y mucho menos mi especialidad.

Pero el fin de semana pasado, específicamente el sábado, como a las 8:30 p.m. me encontraba hibernando en el sofá de mi casa, haciéndole caso a López Gatell y me “quedé en mi casa”. Pero yo también estuve haciendo lo mismo: viendo algunos videos musicales de antaño. Con mi control remoto la TV en mano -cual vil vaquero- estaba cambiando de canal en canal. De pronto apreció un video de lo “Dandys”. Es muy posible que una parte importante de los lectores de esta columna no sepan que este trío es considerado como uno de los tres grandes de la música romántica de antaño, obviamente incluyendo también a “Los Panchos” y “Los Tecolines”. A mis papás (q.e.p.d) les gustaban mucho los “Dandys” y por eso tenía cierta curiosidad por ver videos de ellos. Tuve la fortuna de ver los videos de canciones como “Gema”, “Tres Regalos”, y “Como un Duende”. Escritas por Don “Güicho Cisneros, quien de hecho fue el compositor principal de “Los Dandys” con muchas canciones muy conocidas también.

Una de las canciones que interpretaron Los Dandys “La Barca” (de Roberto Cantoral) inicia así: “Dicen que la distancia es el olvido; pero yo no concibo esa razón; porque yo seguiré siendo el cautivo; de los caprichos de tu corazón…” Al estar escuchando la letra, me llamó mucho la atención la palabra “Distancia” ya que, si uno lo piensa con cierto detalle, ésta es muy importante en evolución biológica. Por ejemplo, las especies tienen una cierta Distancia (física, genética, y hasta sexual) con sus parientes cercanos; esta Distancia impide la cruza entre especies diferentes; de no existir ésta se da la hibridación, proceso evolutivo que puede erosionar genéticamente a las especies, incluso originando la extinción en algunos casos.

Pero la Distancia también tiene mucho que ver con lo que los biólogos llamamos Radiación Adaptativa, proceso que se da cuando alguna semilla, por ejemplo, viaja a lugares muy lejanos en donde no sólo es posible que germine, sino que eventualmente se convierta en ancestro de otras especies adicionales, con una gran diversidad morfológica y ecológica. Sí, esa Distancia impide el flujo genético con sus “compañeros” originales de especie; y por lo tanto, un nuevo rumbo evolutivo a través de lo que los biólogos llamamos Especiación. Un excelso ejemplo de esto lo representa Hawái, ya que este archipiélago representa el conjunto de islas más alejadas de cualquier placa continental. La colonización de estas lejanas tierras, hace alrededor de 10 millones de años, se le conoce como “Dispersión de Larga Distancia”. Uno de los autores que más contribuyó a fortalecer este concepto fue mi maestro de maestría y doctorado: el célebre Sherwin Carlquist.

Por otro lado, las especies de plantas, por ejemplo, intentan que sus semillas se dispersen a sitios alejados, por dos razones principales: i) para no cruzarse con sus hijos (progenie) y de esta forma evitar enfermedades congénitas (endogamia), y ii) para explorar nuevos sitios y, de esta forma, ampliar su distribución geográfica. Esto incrementa las posibilidades de mantenerse en este planeta. Una vez más, la Distancia ha sido un aliado fundamental en la diversificación de la vida. No obstante, también es necesario comentar que “ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre”; es decir, en ciertos casos, si las semillas (en plantas) o algunos integrantes de alguna manada se separan mucho, también se pone en riesgo su propia supervivencia. Pero nunca había sido tan conocida y usada la palabra distancia como lo es ahora con la pandemia. Aunque a mí, personalmente, ya no me está gustando tanto Susanita Distancia porque, por más que quiero creer en ella, en los últimos meses no me ha convencido ya que ella es muy injusta; solo nos exige a los mortales ciudadanos que nos cuidemos, y no a nuestro Presidente. No es justo, ¿no que todos somos iguales en esta cuarta transformación?





