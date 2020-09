Una persona con discapacidad desarrolla grandes capacidades...

Carlos Jair Cruz Montero de 20 años de edad., es originario de Emiliano Zapata Morelos, nació con una discapacidad motriz llamada parálisis cerebral, con el apoyo incondicional de su familia fue realizando grandes logros.

Carlitos como todos le llaman, es un chico lleno de sueños y con muchas ganas de ayudar, es por eso que él en compañía de una terapeuta y otra persona con discapacidad se unieron para lograr este grupo llamado VIM ZAPATA que significa “Vida independiente “ Emiliano Zapata, siendo la única sede en él estado de Morelos.

Carlitos compitió en la paraolimpiada nacional del 2015 en natación: pertenece al equipo de básquetbol de su mismo municipio, participa en danza en silla de ruedas, es un joven lleno de sueños y muchas expectativas en su vida. Carlitos tomo su primer curso hace 6 años en el estado de Nayarit y desde entonces supo que quería ayudar a personas con la misma discapacidad.

Formó su grupo llamado VIM ZAPATA en enero del 2019 con la finalidad de rehabilitar a personas usuarias de silla de ruedas en compañía de una gran amiga y terapeuta llamada Wendy Moreno Trujillo siendo así la única sede en el Estado de Morelos con un instructor tan joven, donde él se dedica a compartir todo su conocimiento aprendido en el uso del manejo de silla de ruedas, incluso da talleres en reparación de sillas y también sobre su uso para que con su apoyo las personas con discapacidad busquen su independencia y siempre haciéndoles ver que hay mucho por realizar y aprender aún después de haber adquirido alguna discapacidad, teniendo en cuenta que en el municipio y en el estado el índice de personas con discapacidad motriz es mayor a otros, por ende la intención de Carlitos es transmitir que se puede derribar barreras como es la barrera social, la cual es quitar todas las etiquetas que los señalan con un sentimiento de lástima, indiferencia e incluso discriminación, y así romper paradigmas y tabúes, enseñando que la discapacidad sólo es un estilo de vida y que sólo hay dos cosas que nos distinguen de las personas convencionales.

“Ellos ocupan sus pies para trasladarse y nosotros ocupamos nuestra silla de ruedas y que siempre se debe respetar el pensamiento y el estilo de vida de cada persona” comenta Carlitos…, la segunda Barrera es la arquitectónica que son aquellos obstáculos como las escaleras, banquetas etc., y es ahí donde comienza el trabajo de Vida Independiente México, el cual les ayuda a afrontar estas barreras que les pone la vida diaria, el objetivo de Vim Zapata es rehabilitar a personas con alguna discapacidad y apoyarlos siempre buscando su independencia y autonomía para que tengan una mejor calidad de vida en todos los aspectos.

Yo sumaría a estas barreras la falta de políticas públicas que beneficien a las personas con discapacidad, primero que nada hacemos un llamado a cada presidente municipal para que revise sus calles, y adecue las vialidades para el acceso de personas en sillas de rueda, no puede ser que se estén inaugurando calles con rampas que chocan con un poste, con un escalón, con una base de teléfono público o que simplemente estén obstruidas por comercios ambulantes o peor aún, que no se hayan colocado. Personas como Carlitos han demostrado que únicamente con el apoyo de sus familiares, y aquí quiero destacar a la madre de Carlitos, la señora Zaira Montero Villalobos quien ha sido pieza clave impulsando día a día el talento no solo de su hijo, sino también el toda persona que se le ha acercado para ser parte de este gran grupo, tan solo con ella y con sus amigos ha podido desarrollar grandes capacidades, definitivamente damos una felicitación a este gran guerrero y todo el reconocimiento por demostrar que la discapacidad solo está en la mente de muchos, ahora yo pregunto a nuestros gobernantes e incito a dar a conocer las respuestas ¿Qué programas sociales están en lista para beneficio de las personas con discapacidad? ¿Qué iniciativas de ley han sido aprobadas y cuantas están en proceso de aceptación en temas de empleo, educación, salud, cultura, deporte etc…? Importante que todos tengamos acceso a esta información.