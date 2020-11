Un presupuesto para cuidar la salud y reactivar la economía

En esta semana, en la Cámara de Diputados aprobaremos el Presupuesto de Egresos de la Federación, un presupuesto planeado de manera estratégica para atender la salud de la población y acelerar la recuperación económica de nuestro país.

Desde ahora se están previendo las condiciones y el presupuesto para adquirir las vacunas contra el Covid-19; para ello, hemos aprobado que del fondo de salud se destinen recursos para el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, la adquisición de equipo y la contratación de más personal médico. Además, se tendrá suficiencia para cubrir los primeros pagos de la vacuna, con un aumento de 12 mil 757 millones de pesos al presupuesto de salud, lo cual garantiza que el bienestar de todos los mexicanos sea la prioridad.

En el caso de la Secretaría de Economía, se quintuplicó el monto de los recursos para programas sujetos a reglas de operación, es decir, se aumentaron los recursos para otorgar apoyos a las empresas, las cuales podrán afrontar de mejor forma la crisis económica derivada de la pandemia.

Por otra parte, se impulsa al sector turismo, considerando que es una actividad económica de la máxima importancia, con el aumento del presupuesto a más de seis veces de lo asignado en este 2020, con el fin de dar continuidad al proyecto del Tren Maya. Esta importante obra que detonará el crecimiento y el desarrollo en el sureste del país, y junto con otros proyectos turísticos no sólo permitirán recuperar el dinamismo del turismo de años anteriores, sino hacerlo crecer de manera exponencial.

En el caso de la Secretaría de Bienestar, el mayor aumento en el presupuesto fue para subsidios, o sea para los apoyos directos que se otorgan a las personas más vulnerables. Con ello se garantizan las pensiones para adultos mayores, los apoyos para personas con discapacidad permanente, a madres trabajadoras y el Programa Sembrando Vida –que tanto ha ayudado a la gente del campo.- Asimismo, se garantiza que el próximo año quienes ya recibían el apoyo de los programas sociales, lo sigan teniendo, y que incluso el beneficio se extienda a más personas.

Aun en tiempos de pandemia, el rubro de seguridad pública continúa siendo una prioridad para este gobierno, en especial la operación de la Guardia Nacional; por ello se aumentaron más de 20 mil millones al presupuesto de esta institución, con el fin de garantizar su adecuada operación y la seguridad y protección de la ciudadanía.

Cabe destacar que estos aumentos de presupuesto en los rubros de la salud, la economía, el bienestar y la seguridad fueron sin adquirir deudas irracionales, se han logrado con ahorros muy importantes en las áreas administrativas del Gobierno Federal. Como ejemplo emblemático está la Presidencia de la República, que predica con el ejemplo y año tras año ha visto reducido su presupuesto; en 2021, la reducción de su presupuesto será de 12%. También otras dependencias observarán significativas reducciones presupuestales, entre ellas las secretarías de Hacienda (14%), del Trabajo y Previsión Social (17%) y de la Función Pública (casi 5%); y al interior de las dependencias también habrá una compactación de funciones y gastos generados para la administración de los programas, con lo cual se demuestra el compromiso con la austeridad republicana.

Pero la oposición nuevamente trata de engañar y afirma que estamos a punto de aprobar un presupuesto que no considera la realidad del país, pero mienten al afirmar que no se piensa en la reactivación económica, o que no hay dinero para la compra de las vacunas: nada más alejado de la realidad, pues ya comprobamos que con el margen de maniobra que le queda a este gobierno de la 4a transformación, se pueden hacer los ajustes para cuidar la salud, reactivar la economía y, principalmente, hacerlo sin hundir al país en una espiral de deuda, como sí lo han hecho algunos gobernadores de la oposición. En vez de administrar mejor los recursos y apegarse a la austeridad republicana, entidades como Jalisco y Tamaulipas han sumido a sus territorios, y lamentablemente a sus ciudadanos, en deudas que los comprometen e impiden el desarrollo.

Hoy estamos ciertos de que, en los peores tiempos, tenemos al mejor gobierno. Vamos juntos por un presupuesto que cuida la salud y reactiva la economía.





