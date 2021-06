Un gobernante que divide a su pueblo no puede ser buen gobernante

No, estas elecciones no son un simple ajuste de cuentas. No son como todas las anteriores.

Estas elecciones son para balancear el poder, que recaiga en varios partidos y no en una sola persona, como ha sucedido en los últimos dos años con todas las desavenencias que hemos sufrido en conjunto.

Cierto es que muchas personas habíamos pensado que habría algún cambio inmediato, realmente positivo —en el rubro de la educación y la cultura, por ejemplo —hasta la fundación de Elenita Poniatowska "se la llevó entre las patas", como dijo ella misma—, pero lo que hemos observado es una especie de retroceso macabro, una postura obtusa, necia, indiferente e insensible a los problemas de su pueblo, y por respuesta presidencial recibimos un "ya chole˝, un "al carajo", además de no querer "prestarse al show de los medios", cuando sus "mañaneras" no han sido sino el show permanente rodeado de sus más leales fanáticas y fanáticos, pero que no muestran tener personalidad propia.

Hasta en el Día de la Mujer "ellas" le echaron porras a él.

Necesitamos verdaderos políticos que nos marquen el camino para que este país salga a flote.

Necesitamos unión y no separatismos mal intencionados, porque un gobernante que separa a su pueblo no puede ser un buen gobernante. Pero aquí.., aquí hemos dividido al país entero de la manera más rastacuera.

Siempre pongo de ejemplo a la presidenta de Alemania, Angela Merkel. Desde que llegó al poder se dedicó a reunificar a su pueblo y nunca de los nuncas hizo comentarios malsanos en contra de los otros partidos. Todo el tiempo demostró tener la inteligencia y el ánimo correctamente positivo para sacar adelante a su país, como lo hizo.

¿Coalición con el Partido Verde? "Al carajo", si bien sabemos que ha sido el partido más arribista de todos, y nos ha costado y no sigue costando millones y millones de pesos tirados a la basura. ¡Cómo lo permiten!

Sí, es verdad, la mayoría de las y los gobernantes son un verdadero asco (no todos), ni cómo defenderlos. Hemos caído en la enorme trampa de la desesperanza política que parece no tener fondo, pero hasta que llegue la gente indicada, no podemos dejar en el poder a esa sola persona para que siga haciendo lo que está haciendo, pero en contra también, de su pueblo sabio.

Yo anhelo que un día nos gobierne una mujer de amplia concepción del mundo. Una feminista con todas las letras, que logre trazar la senda de todas, todos y todes en este país.

Que tenga mano férrea pero justa, así, como la Merkel.

...y por todo lo que se te ocurra y se acumule,

este 6 de junio razona tu voto.