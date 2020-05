Un día más del mes de mayo y el Covid-19

Son las ocho de la mañana y me dispongo a limpiar como si mañana fuera a haber una gran festín en mi escéptica casa que festeja todo, a su manera. Limpio la sala con esmero y el mantel luce como recién planchado aunque todavía no decido si quiero cortar flores del jardín para ponerlas en la mesa y alegrar este momento en medio de esta conturbadora pandemia.

Me asomo al WhatsApp y escucho un poema llamado "Aniversario" escrito por César Vallejo. ¿Por qué me lo habrá mandado? ¿Sabrá algo Martha Roa acerca de esta fecha? Es un poema que habla de un día catorce, pero mañana es 15, como lo ha sido en mi vida desde hace 59 años exactamente y mi piel se llena de reflexivo éxtasis al escuchar la voz de ruiseñor de la poeta Roa. Lo escucho varias veces como si quisiera memorizarlo, después, entro a mi estudio para seguir con las labores domésticas y caigo en cuenta que todavía tengo muchas cosas pendientes que reciclar.

Reciclar, reciclar, reciclar es lo que he hecho en las últimas décadas, como si depositara en eso toda mi voluntad, mis creencias, mi filosofía de vida. Ahora, más que nunca, reciclo todo el tiempo y sin tregua. Reciclo mi concepto de amor en todas sus manifestaciones, reciclo conceptos de amistad, reciclo ideas, reciclo deseos, reciclo pensamientos, reciclo mi futuro y reciclo hasta los cartones del papel del baño.

Regreso a la sala y me encuentro un hermoso jarrón lleno de flores silvestres. ¡Me han regalado flores! Me siento tan agradecida con la vida. Si tuviera que decirlo, lo diría: vida, nada te debo, vida, estamos en paz a pesar de que hoy, metafóricamente hablando, o no, la Madre Naturaleza nos haya pasado la factura proporcionalmente al desprecio que hemos sentimos por Ella en las últimas décadas rompiendo su equilibrio una y otra vez y nos ha dicho ¡Basta!

Basta por no haberla respetado como es debido, como de igual manera no se ha respetado el clamor de las mujeres que, como la misma Naturaleza, exigen no ser asesinadas, violadas ni violentadas de manera alguna; solo quieren ser dueñas de sus propios cuerpos y hacerse cargo de los hijos que quieran y puedan cuidar. ¡Somos demasiados! El Covid-19 ha vuelto a evidenciar los feminicidios, la violencia intrafamiliar y la pobreza como resultado del machismo arraigado y una larga intransigencia religiosa y social. Ojalá estemos aprendiendo algo de todo esto.

¿Un virus de origen natural? ¿Un virus generado por la maldad de los mismos hombres? ¡Da igual!. Estamos viviendo este presente como lo hubiéramos vivido en un futuro no muy lejano pero en circunstancias todavía más deplorables porque es casi seguro que la arrogancia, la agresión, la indolencia y el individualismo nos hubiera alcanzado, casi a todos, alejándonos totalmente de lo esencial de nuestra existencia.

Termino mi trabajo y mientras me lavo las manos frente al espejo veo tres centímetros de canas que han crecido por miedo pero también con mucha templanza durante este durísimo confinamiento que nos tiene como pájaros enjaulados. Ya es de noche y me dispongo a trabajar un rato. En mi escritorio encuentro otra poesía que electrifican sin remedio a la fina lluvia que se afianza como puede de todas los frágiles cristales en las primeras y larguísimas campanadas que anuncian el nuevo día e incierto día.

Gracias Jesica Korbman.





Covid 19

no estoy lista

-pienso-

tampoco

quiero

pienso una

y otra vez

así todo el día

angustia

gusta estar aquí

no puede ser

tiempo

todavía

-digo-

una y mil veces

lo repito

grito

yo no me quiero ir

es tan bello

vivir

y mis padres

tan hermosos.

la mitad

de los calmantes

que tomo

son por ellos

la otra mitad

por mí.

yo amo

la vida

como

seguramente

la amaron

los

que se han ido

e igual

que yo

-pienso-

no se querían

ir.





Jesica Korbman

Marzo 2020