 Un aparato organizado del poder II

En la entrega de la semana pasada hable de que en el caso de Emilio Lozoya Austin hay un tejido de argucias legales muy fino... y una clara negociación con las autoridades mexicanas.

Esa negociación se hizo desde España, donde el célebre jurista Baltasar Garzón se incorporó al caso en marzo. La frase “aparato organizado de poder” referida en la audiencia de Lozoya no es un concepto al azar. Es la definición de una doctrina concebida por uno de los penalistas más influyentes del mundo, el abogado y jurista alemán Claus Roxin, quien es además profesor de Miguel Ontiveros Alonso, el abogado que lidera la defensa de Emilio Lozoya, y quien al igual que su maestro es un estudioso de las teorías del Derecho. ¿En qué consiste esta doctrina? Se trata de una teoría que parte de la concepción de que existe estructuras de poder como las de la delincuencia organizada, que cuentan con lideres difíciles de identificar en un inicio, pero que son los verdaderos beneficiarios de hechos ilícitos. Dichos líderes no cometen materialmente los delitos, sino que se valen de otros integrantes de menor rango de la organización para cometerlos. “En grandes organizaciones los altos niveles toman decisiones criminales, pero no las ejecutan por ellos mismos. Ordenan a sus subalternos realizarlas, aprovechando su posición jerárquica y la vulnerabilidad de sus colaboradores (…) De esa manera, la cúpula queda al margen de cualquier responsabilidad, hace años surgió esta teoría que es creación dogmática para tratar de justificar una vía de imputación, o de cómo poder inmutarles(…).Es compleja, discutida y admitida por algunos y por otros no, pero tiene gran acogida para su argumentación en casos así”. La doctrina de las estructuras de poder ya ha sido llevada a la práctica. La misma fue aplicada por la Fiscalía en Perú para imputar delitos graves al expresidente Alberto Fujimori y a integrantes de su gabinete, como se relata en el documento “El Caso Fujimori: Juzgando a un Jefe de estado”. “Es una teoría que permite seguir la línea de mando y llegar a los máximos responsables. En Colombia ha sido exitosa también. El reto para Lozoya y su equipo legal será probar que, en efecto, el exdirector de Pemex fue “un instrumento” de una estructura organizada para cometer los hechos delictivos que la FGR ha argumentado en los casos Agronitrogenados y Odebrecht. La defensa debe evidenciar, primero, que existe una organización jerárquicamente superior a Lozoya. En mi opinión como penalista esto es de fácil resolución pues es claro que el hoy procesado formaba parte de un gobierno en el que tenía al menos dos niveles de funcionarios superiores: los secretarios de Estado y el presidente de la República. Desde el año pasado, cuando Lozoya estaba libre, sus entonces abogados defensores ya habían insistido en que “el exfuncionario no se mandaba solo”, y que detrás de las inversiones irregulares que se le imputaban estaba el Consejo de Administración de Pemex en el que participan cuatro secretarías entre ellas la de Hacienda, encabezada por Luis Videgaray. Además, sus defensores llegaron a declarar públicamente que “nada sucedía sin que el presidente estuviera enterado”. El otro gran aspecto que Lozoya debe probar o al menos evidenciar con indicios sólidos es que, en efecto, recibió órdenes o instrucciones para cometer hechos posiblemente delictivos, y que lo hizo sin tener conocimiento de que se trataba de actos irregulares o que si lo conocía, pero los cometió presionado o en contra de su voluntad. Esta será la parte más complicada y en la que la defensa encabezada por Ontiveros deberá trabajar en los próximos meses. No obstante, de conseguir probar todo lo anterior, el exdirector de Pemex estaría documentando prácticamente una maquinación de Estado para cometer hechos de corrupción, caso de mayor dimensión que el de la recepción de sobornos que se le imputa como un hecho aislado a Lozoya. Con ello se cumpliría el requisito que marca la ley de denunciar delitos más graves como condición para que Lozoya pudiera recibir un criterio de oportunidad, se le retiren sus cargos, y se vuelva testigo colaborador en las eventuales nuevas acusaciones contra sus superiores, como cada semana recuerden “nos veremos pronto y prometo que será mejor que cualquier otro momento del mundo”.