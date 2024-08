Con expo, buscan preservar la fauna silvestre en Tetecala

La dirección de Desarrollo Sustentable de Tetecala realiza una exposición en la Casa de la Cultura del municipio a fin de dar a conocer la importancia de la conservación de la fauna silvestre de la región poniente del estado, especialmente de algunos ejemplares en peligro de extinción.

De acuerdo con Antonio Mendoza Arce, subdirector de Desarrollo Sustentable del municipio, la idea de esta exposición es que la gente cree conciencia y cuide de estas especies. Como ejemplo citó al “tlahualuli”, un felino que cada vez es menos común observar en la región, así como la nutria de agua.

Sin embargo, una de las especies que más interesa preservar es la abeja, pues es un importante polinizador y de ella depende mucho la sobrevivencia humana.

“Si te das cuenta, trae un árbol y en el arbolito no es tanto el árbol ni la especie; es darles a conocer la importancia de los árboles, no solo por su fruta, no solo por su madera, sino por todos los beneficios que dan a la tierra y la captación de agua”, explica.

Con esta exposición buscan educar a la niñez, jóvenes y adultos sobre la importancia de cuidar la fauna de la región. En la muestra hay más de ocho especies representadas, incluyendo el yaguarundí, la nutria y la abeja. Cada representación está hecha de cartón y explica los beneficios de estas especies a los ecosistemas.

Además de la nutria y el yaguarundí, que se encuentran en peligro de extinción, la exposición destaca la importancia de otras especies locales como el tejón, alacrán, halcón, cacomixtle, lagartijas y tlacuache.