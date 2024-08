México 1977: Horrores de la represión en Morelos durante la guerra sucia

La autora Victoria Mendoza Salgado presentó su libro "México 1977" en la Biblioteca Pública de Jojutla, “Adolfo López Mateos”, en un evento coordinado con la Dirección de Cultura del municipio.

La obra reúne testimonios de tortura vividos por habitantes de la zona sur de Morelos durante la guerra sucia, un periodo marcado por la represión política en México.

En la presentación, asistieron decenas de personas, entre ellas víctimas, familiares y vecinos, quienes siguieron atentamente las intervenciones de estos relatos. Según se mencionó, esta nueva edición del libro ha sido corregida y aumentada con más testimonios, ampliando la visión de los horrores vividos.

Durante el evento, se destacaron las intervenciones de miembros de la familia Mendoza Salgado, así como el testimonio de María de Los Ángeles Vences sobre el origen de la colonia Rubén Jaramillo y su vínculo con el movimiento guerrillero del Güero Medrano.

Victoria Mendoza Salgado presenta "México 1977" en Jojutla, un libro que revela testimonios de tortura y represión durante la guerra sucia. / Angelina Albarrán / El Sol de Cuernavaca

Julián Vences Camacho, cronista local, ofreció una perspectiva sobre el contexto nacional e internacional que llevó a jóvenes insurgentes a buscar cambios radicales en el país.

La autora del libro señaló que uno de sus objetivos al recopilar estos testimonios para su doctorado fue sanar los traumas familiares, y que la obra representa "un grito a la libertad" tras décadas de silencio.

Mendoza Salgado también explicó que su libro pretende dar a conocer el contexto social y político en el que se desarrollaron estos movimientos, resaltando la existencia de la represión política, el acoso y la persecución policial, así como diferentes tipos de tortura, que incluían violaciones y métodos como los toques eléctricos.

Asistentes al evento escuchan los relatos de víctimas de la guerra sucia en la Biblioteca Pública de Jojutla. / Angelina Albarrán / El Sol de Cuernavaca

Además, hizo énfasis en la urgencia de denunciar y condenar la impunidad total que prevaleció ante estos hechos, en los que cientos de estudiantes, campesinos, trabajadores y otros simpatizantes fueron víctimas de un sistema que buscó silenciarlos.

Según se relató en la presentación, “durante décadas se negaron los hechos: no existimos, no existió la tortura, no existieron los culpables ni responsables”.

El libro busca también romper el silencio sobre las atrocidades cometidas, como las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.

Mendoza Salgado recordó cómo muchos fueron sometidos a torturas y luego asesinados, sus cuerpos desaparecidos en el fondo del mar o en fosas comunes.

"México 1977", de Victoria Mendoza Salgado. / Angelina Albarrán / El Sol de Cuernavaca

Nombres como el de Arturo Durazo Moreno, conocido como "el negro Durazo", fueron mencionados en relación con rituales de tortura perpetrados contra jóvenes de aquella época.

Finalmente, no se descartó la posibilidad de presentar una demanda colectiva ante la ONU para hacer justicia por estos hechos.