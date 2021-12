Tere Arcq brinda charla sobre El tarot de Leonora Carrington

La reconocida curadora e historiadora de arte Tere Arcq, especialista en surrealismo en México presentó la charla “El tarot de Leonora Carrington” en la sala Manuel M. Ponce del Centro Cultural Jardín Borda, donde narró la manera en la que el escritor Alejandro Jodorowsky acercó a Carrington al tarot y cómo ella encontró ahí un camino de conciencia que expresó en su pintura.

Tere Arcq, quien también fue curadora en el Museo de Arte Moderno ubicado en la Ciudad de México, explicó cómo descubrió esta obra cuando curaba una exposición, pues hasta ese entonces se desconocía la existencia de esta baraja pintada en 1955, en la que ilustró a los arcanos mayores en 22 cartas y estas piezas forman parte de una colección privada que fue expuesta en la gran exhibición: Leonora Carrington, cuentos mágicos.

“En 2017, cuando estaba preparando la curaduría para la exposición ‘Leonora Carrintong, Cuentos Mágicos’ para conmemorar el centenario de Leonora, visitando una colección que tenía un cuadro que yo quería, me topo de repente con el tarot ya enmarcado y fue una sorpresa increíble, me tardé yo creo que 20 visitas con el coleccionista para convencerlo, porque el tarot se había mantenido totalmente privado por muchos años, probablemente porque para Leonora Carrintong, todo el asunto de la magia, el ocultismo y los estudios esotéricos, no eran un interés meramente intelectual, sino era parte de su vida, ella usaba el tarot como un camino de conciencia, es decir iba más allá. Cuando se expuso, por supuesto que se volvió una de las joyas”, comentó Tere Arcq.

Cabe destacar que esta muestra se realizó en el Museo de Arte Moderno en 2018; dando origen al libro “The Tarot of Leonora Carrington”, publicado por Fulgur Press, el ejemplar que reúne ahora la baraja completa.

Durante la charla, se presentaron las distintas cartas que integran el tarot, mientras Tere Arcq fue explicando cada una de ellas y sus figuras.

“La presencia de Tere Arcq en Morelos, viene a consolidar y proyectar al estado como anfitrión de la cultura, ya que la presencia de expertos nacionales en los recintos estatales enriquece profundamente la cartelera local, que durante esta administración se ha posicionado como agentes detonadores de conocimiento, diálogo y encuentro, y no sólo como espacios de mera exposición”, expresó María Helena González, directora de Museos y Exposiciones de la Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos.

Respecto a la pintora, María Helene detalló que Carrington fue educada rodeada de cuentos e historias sobre deidades; y como estudiante de pintura en Londres quedó fascinada con la alquimia. En 1942 se mudó a México, donde se interesó profundamente en la astrología, alquimia, cábala, mitología, brujería y tarot, temas que la relacionaron con Remedios Varo, Octavio Paz, Alejandro Jodorowsky y María Félix.





