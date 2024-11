Teatro Ocampo: Preparan el estreno de la obra 'Periodistas'

El próximo 3 de diciembre será el estreno de la obra "Periodistas" en el Teatro Ocampo, dirigida por la artista escénica Anaid Castelán, puesta en escena en formato de monólogo, en la cual se narra el costo de ser periodista en el país de los secretos, así como en el estado de Morelos y cómo se ha cortado la libertad de expresión. La cita es a las 19:00 horas, la entrada será gratuita.

La obra de teatro “Periodistas” fue premiada por el Premio de Producción Teatral Morelos 2024 de la Secretaría de Cultura del Estado de Morelos, y a través del formato de monólogo, la obra busca generar una reflexión sobre las complejas realidades que enfrenta la prensa en Morelos y en el país a modo general. Y está basada en una adaptación del libro “Los días de la ira” de Jesús Lemus Barajas, reconocido autor y periodista del país.

"Es una adaptación del libro de investigación ‘Los días de la ira’ del periodista y escritor Jesús Lemus Barajas donde habla de cómo el periodismo está siendo asesinado en México. Comienzo el guion teatral después de que sale el libro, aproximadamente en noviembre del año pasado, y decidimos llevarlo como un monólogo, como una especie de símbolo de que no es solo una persona, sino que representa distintas voces que reflejan lo que han sufrido varios periodistas", expresó Anaid Castelán.

Obra de teatro "Periodistas". / Maritza Cuevas / El Sol de Cuernavaca

Asimismo, destacó que la obra parte de la historia de un periodista desplazado escribiendo una nota del por qué no puede regresar a México, y hace un recuento de diferentes acontecimientos hacia la prensa que se han suscitado en el país.

En este monólogo, se abordarán temas fundamentales como la violencia, el repudio y los constantes retos que enfrenta el ejercicio periodístico libre y honesto en una de las zonas más difíciles para la prensa: Morelos, una zona de silencio periodístico.

Anaid destaca que las historias ya están contadas porque este libro es una investigación que el autor comenzó desde hace ya cinco años, y cuando lo conoció su historia realmente le sorprendió por todo lo que había pasado, y cómo realmente es una historia de vida que puede contar las fallas que tiene el sistema en el que estamos.

“Se hace mención en el libro a muchos periodistas y, a la violencia que se ha ejercido al periodismo de diferentes, no solo se les mata físicamente, también se les mata de hambre, de miedo, porque eso también es violencia dentro del gremio, entonces solo profundice un poco en las historias, que engloban un poco de todas las que se cuentan. Que se tiene el dato de que son 272 los periodistas que han sido asesinados por su profesión”.

En su proceso creativo, destaca que tomaron algunos referentes para profundizar más, así como el caso de un periodista morelense al que el estado logró silenciarlo, incluyendo ciertas historias que atañen a la sociedad como morelenses, ya que esta obra es realizada por artistas y talento de Morelos.

“Está dedicada a todo el gremio en Morelos, incluso hacemos referencia a periodistas morelenses. Y realmente es un año muy importante para estrenar esta obra, precisamente porque este año, Morelos se integra dentro de las 58 zonas del silencio, y como equipo nos pareció pertinente que salga a la luz porque realmente nos afecta mucho como morelenses”.

¿Quiénes integran el equipo para esta obra?

El equipo de esta puesta en escena está integrado por: Erick Jiménez (actor principal), Orly Ramírez (escenografía y diseño de vestuario), Dalia Salcedo (productora ejecutiva), Irene Castro (asistente general), Jorge Hipólito (efectos visuales y videomapping), Abimael Méndez (iluminación), Joan Sibila y Emmanuel González (música original y composición) y André Villalobos (marketing), así como los músicos encargados del ensamble Víctor Román, Benjamín Vega y Emmanuel González

Para lograr el objetivo de plantear esta obra, Anaid tuvo varios desafíos, involucrándose de lleno en el tema con ardua investigación y profundizar en los personajes que iba a tocar dentro del monólogo y cómo llevarlos a la escena de una manera de homenaje a través del trabajo con el actor Erick Jiménez.

“No vamos a pedir justicia, no estamos exponiéndolos, ni pensando que algo va a cambiar o que vamos a cambiar el mundo a partir de este monólogo, realmente es un homenaje para todas esas plumas silenciadas y para las que no han sido silenciadas, y que ya no solo como artistas, sino como sociedad, los valoramos y sabemos lo que pasa, no estamos tan alejados, tal vez podamos pensar que el gremio artístico puede estar alejada de ciertos temas, pero la realidad es que también somos sociedad”.

Y destacó que, como artistas y sociedad, son parte de esta fuerza social que para que siga habiendo prensa libre, porque si no hay prensa libre, tenemos un estado más sumiso más opaco, más corrupto e impune.

“Les esperamos a todos en el Teatro Ocampo, y esperamos que gente de la prensa pueda acompañarnos también, porque nos sumamos al dicho de que, sabemos que no se mata la verdad matando periodistas”, finalizó.





