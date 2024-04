La compañía CAEM estrenará una obra infantil en el Teatro Ocampo

Para celebrar el Día del Niño, la compañía de teatro del Centro de Actuación y Enseñanza Musical (CAEM) estrenará la obra "Morritz y el pequeño Mons" el 30 de abril a las 18:00 horas en el Teatro Ocampo. La entrada será libre.

Esta función es especial, ya que la compañía presenta una obra infantil, que estará protagonizada por Paulette Ramírez y Juan Ortiz Quiroz, quienes realizarán su debut en el teatro, y que mejor que hacerlo en un escenario tan importante como el Teatro Ocampo.

➡️ Noticias útiles en el CANAL de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

"Esta obra surgió a partir de la necesidad de crear nuevos proyectos infantiles, porque en la compañía estamos más enfocados en presentar obras clásicas y experimentales, y esta ocasión decidimos arriesgarnos y afrontar la responsabilidad de llevar a cabo una obra infantil. Tuvimos lecturas de diferentes obras y encontramos 'Morritz y el pequeño Mons' y al saber que Maribel Carrasco era la autora nos impresionó más porque vivía en Morelos, y también en Baja California es considerada una de las mejores dramaturgas infantiles", expresó Isaías Carretero, integrante de CAEM.

Asimismo, mencionó que por azares del destino conocieron al primer actor que interpretó a Mons y les platicó acerca del contenido de la obra, y les pareció fascinante.

¿De qué trata "Morritz y el pequeño Mons"?

La historia de "Morritz y el pequeño Mons" nos cuenta sobre Morritz, una niña que está a punto de cumplir cinco años, y se ha propuesto ir sola al baño por la noche, y enfrentar su mayor temor, la oscuridad. En esa misión, conocerá al pequeño Mons, quien también tiene cuatro años, y juntos enfrentarán sus miedos para lograr su objetivo.

Los personajes protagónicos

Paulette Ramírez, debuta en esta historia interpretando a Morritz, por lo que está muy contenta y emocionada de ser parte de este proyecto.

"Morritz es una niña muy soñadora y creativa, y aunque le gusta pasar mucho tiempo con sus papás, hay un problema, que siempre tienen muchos desacuerdos entre ellos y le afecta en su estado de ánimo. Una noche ella quiere atravesar el pasillo oscuro de su casa, algo que le causa mucho miedo, y en esa misión se encuentra con Mons, quien tiene también cuatro años, y al contrario de ella, él tiene miedo a la luz, se entienden y se hacen amigos para lograr su misión", expresó Paulette Ramírez.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Para la joven actriz ha sido todo un reto preparar este personaje, sobre todo porque requiere de mucho trabajo el hecho de interpretar a una pequeña niña.

"Ha sido un gran reto porque para el personaje, me estoy quitando casi 10 años, ha sido un reto, pero es mi primer proyecto, y eso me tiene muy emocionada, le estamos poniendo mucho amor a la obra".

Paulette Ramírez y Juan Andree Ortiz Quiroz ensayan sus diálogos para la obra "Morritz y el pequeño Mons". / Cortesía / CAEM

El personaje del pequeño Mons es interpretado por el actor Juan Andree Ortiz Quiroz, quien también debuta en teatro con esta obra.

"Me preparé en CAEM con el apoyo de mis maestros Sergio Quiroz e Isaías Carretero. Y me da mucha emoción interpretar a Mons, un personaje que me ha enseñado a perder el miedo, a poder mostrar mi trabajo. Empecé en la actuación desde pequeño en un capítulo de 'La Rosa de Guadalupe', y llevo dos años ya en CAEM, muy feliz de presentar esta obra con mis compañeros, todos son muy profesionales", comentó Juan Andree Ortiz.

Otros personajes importantes en la historia

Natalia Oyervides, será la narradora de la historia: "Soy quien acompaña a los niños en esta aventura que van a enfrentar. Estoy muy emocionada, es la segunda obra que hago con la compañía, y me ha retado a trabajar en varios aspectos, realmente me emociona mucho porque es un personaje principal", dijo la actriz.

Asimismo, el actor Nicolás Jaramillo, tendrá una participación especial e importante dentro de la obra: "Es mi primer proyecto con CAEM, y estoy muy contento porque es un personaje de fantasía, que le ayudará a Morritz en su misión", compartió el actor.

Cultura Con éxito presentan 'Monólogos de la vagina' en la Casona Spencer

Ana Valeria Rea, lleva el rol de Elda en la obra, y además, apoyó en vestuario y escenografía: "En la obra soy la voz de Elda amiga de Morritz, que es un apoyo y ejemplo a seguir. También apoyé en otros aspectos como vestuario y escenografía, y muy contenta de ya estrenar y compartir con el público", comentó.

La obra está dirigida para niños y niñas en especial, pero también al público en general, por lo que todos serán bienvenidos en esta función.

"La historia es un proyecto que nos interesó, sobre todo por la reflexión y moraleja que nos da, porque a través de las obras nos parece importante mostrar los valores y tratar de que la familia sea más unida", comentó Sergio Quiroz, director de CAEM.

Finalmente, los integrantes de CAEM invitaron al público en general a no perderse esta obra de teatro, que es para toda la familia y juntos celebrar el Día del Niño.

Conéct@te:

Facebook: /CAEMbc

Instagram: @caem.oficial