Carlota Inquebrantable cierra temporada en Cuernavaca

Con gran éxito la actriz y cantante Estela Barona cerró la temporada de la obra "Carlota Inquebrantable" en Cuernavaca, la cual presentó simbólicamente en el espacio de Tänka Studio, rumbo a su función estelar en el Castillo de Chapultepec, que será el próximo 20 de septiembre a las 19:00 horas, representando a Morelos.

Bajo la dirección de Rafael Degar "Carlota Inquebrantable", es un monólogo basado en las cartas que Carlota, emperatriz de México escribiera en su encierro, acusada de perdida de juicio y locura, con un confinamiento por 60 años.

El guión de la obra fue escrito por Estela Barona, quien a partir de las cartas de Carlota, presenta esa reflexionan que tuvo la emperatriz sobre su imperio fallido, la muerte de su esposo, la traición, su impotencia como mujer, su corona arrancada y el abandono.

Con una actuación magistral llena de emotividad, coraje, impotencia y mucha fuerza, Estela comparte aquellos deseos y anhelos de Carlota, quien en sus cartas refleja su voluntad inquebrantable y a través de sus pláticas con Dios, comparte el secreto de su fortaleza, sin olvidar los recuerdos de los días felices en el Jardín Imperial Borda, lugar que consideró un paraíso en el que jamás se imaginó vivir.

Estela presenta a una Carlota mayor y físicamente deteriorada, contando lo difícil que fue su vida en el encierro, enterándose de sucesos importantes mucho tiempo después, como lo fue la muerte de Maximiliano.

"Físicamente vemos a una Carlota deteriorada en derrota, que cuando está hablando, dice que la envenenan y adormecen su fuerza de voluntad, y que prácticamente le robaron la vida. Por lo tanto, esta historia es para redimir su historia y darla a conocer, porque siempre la tacharon de loca, pero no lo estaba, incluso hizo muchas cosas por México, país que realmente quiso mucho", expresó Estela Barona.

Ser Carlota, un reto para Estela Barona

Para la actriz, este monólogo ha representado un desafío importante en su carrera como actriz, además de que se identifica con ella, porque a lo largo de la historia a las mujeres se les tacha de locas o se les reprime simplemente por ser mujer.

"Interpretarla me ha cambiado en varios aspectos, entendí el concepto de mantenerte en pie, sea lo que sea hay que creer en uno mismo. Y la dirección de Rafa me ha ayudado mucho, siempre me dice que soy una emperatriz y debo comportarme y desempeñarme en escena como tal".

Carlota de Bélgica, dejó un legado de gran amor por nuestro México en su trabajo político, entrega y dedicación para mejorar las condiciones del pueblo Mexicano, el cual en ese momento sufría de terrible esclavitud y abuso.

En resumen, una historia muy diferente a la que nos contaron. Escrita por ella misma La Emperatriz de México vuelve a tener voz y escucha.

Con este monólogo, estamos haciendo lo que ella pidió durante 60 años, ser escuchada

La función culminó con una serie de aplausos, y con el público de pie, reconociendo el gran talento y la increíble interpretación de la actriz.

Carlota en el Castillo de Chapultepec

Como parte de las celebraciones del 80 aniversario del Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec en la Ciudad de México, Estela Barona presentará "Carlota Inquebrantable" en una función especial el próximo 20 de septiembre a las 19:00 horas, entrada gratuita.

Cabe destacar que este monólogo será la única obra de teatro que se presente en la celebración. Además de que Estela será la única artista morelense en participar en este evento de relevancia nacional e internacional.