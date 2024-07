Tania Tagle presentará su libro 'Jardines errantes'

Este viernes 19 de julio a las 18:00 horas se realizará la presentación del libro “Jardines errantes” de Tania Tagle en La Tallera Siqueiros.

En este libro, la autora presenta nueve ensayos para valorar nuestra relación con el mundo vegetal y la conexión inevitable que tenemos con la naturaleza, y está ilustrado por la artista Erika Lujano, egresada de la Licenciatura en Artes Visuales y la Maestría en Arte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

El libro es publicado por la editorial morelense Una Habitación para Nosotras bajo el trabajo de Yeni Rueda López, con la colaboración y apoyo del proyecto Sputnik Libros de Alejandra Arévalo.

Durante la presentación, se contará con la participación de Tania Tagle, Erika Lujano, Yeni Rueda y Alejandra Arévalo. La entrada será gratuita y habrá ejemplares del libro a la venta.

Cabe destacar que "Jardines errantes" es un libro de ensayo para explorar la memoria a través de los espacios naturales que habitamos. La autora nos lleva por un recorrido íntimo, histórico y artístico, donde exploramos el transitar de la infancia a la adultez, la imposibilidad de una casa propia y la conservación, en la memoria, de los lugares que nos vieron crecer.

Cultura José N. Iturriaga explora la vida de Carlota en su nuevo libro

"Me gusta mucho la escritura de Tania, su ensayística me parece sumamente sensible y diferente a lo que aporta la literatura mexicana en este momento, y Sputnik Libros en particular es un proyecto que yo tengo en donde me ha interesado cobijar proyectos independientes hechos por mujeres tanto en la escritura como en lo que tiene que ver con el ecosistema del libro", dijo Alejandra Arévalo.

Esta es la segunda ocasión que colabora Sputnik Libros con la editorial morelense Una Habitación Para Nosotras. Y Alejandra considera que estas colaboraciones permiten una diversidad en las propuestas de libros que hay en este momento en México.

"Cuando le propuse la idea tanto a Tania como a Yeni, de publicar este libro nos interesaba que fuera un libro en donde todas las voces, tanto de la escritura como del libro como objeto y el trasfondo económico que lleva a crearlo fueran como un eje importante. Es claro que nos interesa la escritura de Tania, que está relacionada con la botánica, con su experiencia como madre, como lectora y como mujer; pero también nos interesaba que en el libro se reconociera el trabajo de la editorial, todas las personas que se encargan de este cuidado, en este caso de Jenny Rueda junto con Ariana que es la diseñadora. Y en mi caso, cómo el proyecto Sputnik Libros está aportando el lado económico, pero justo impulsando y buscando que estas literaturas existan para distribuirlo con la comunidad que ya se ha creado dentro Sputnik Libros con las lectoras que quieren tener estas experiencias y este tipo de literaturas".

El primer libro de ensayo de Tania se llama “Germinal” y este, es su segundo libro. Y de acuerdo con Alejandra, la autora se ha enfocado en esta experiencia de la maternidad, pero también en que ella ve la vida como mujer, en relación a entender la muerte y el parto de diferentes maneras.

“El libro tiene un trabajo muy precioso de ilustración también, hecho por Erika Lujano, toda la cianotipia está muy pensada, la verdad creo que en el libro participan muchos trabajos de mujeres que están buscando una experiencia diferente”.

Acerca de Sputnik Libros

Alejandra Arévalo lleva más de 10 años como mediadora de lectura, y principalmente, le ha interesado buscar y explorar maneras de encontrar nuevas lectoras y lectores. Y desde hace cinco años, con el proyecto Sputnik Libros se ha enfocado en la exploración de la escritura de mujeres.

“Tenemos una vertiente que se llama ‘Proyecto Soyuz’ que es una cajita de suscripción literaria, en donde solamente tenemos la experiencia de lectura de mujeres o sea enviamos libros escritos por mujeres. Cada cajita literaria es nuestro principal ingreso que nos permite apoyar proyectos independientes y eso nos permite explorar justo e invertir en ellos”.

Y señaló que específicamente, se ha enfocado en la escritura hecha por mujeres mexicanas o mujeres que escriben en español.

"El proyecto incluye colaboraciones con mujeres escritoras e ilustradoras y tratamos justo de enfocarnos en este momento en la escritura que están haciendo las mujeres vivas".

No te pierdas esta presentación y la oportunidad de escuchar a todas las mujeres que participan en este importante proyecto editorial.

Conéct@te:

Instagram: @tan_tagle – @soy_sputnik – @habitacioneditorial – @erikalujano