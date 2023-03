Tania Morales rinde homenaje a mujeres de Cuentepec

La artesana Tania Itzel Morales Hurtado presentó la obra en cartonería “Siwatl Temachtia” (mujer que enseña) como pieza del mes en el Museo Morelense de Arte Popular (MMAPO). Con esta pieza, rinde un homenaje a las mujeres de Cuentepec y su sabiduría.

Con apoyo de la Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos, la artesana presentó esta pieza en el marco conmemorativo del Día Internacional de la Mujer.

La maestra Tania Itzel Morales aseguró que las prácticas tradicionales son el recuerdo de una memoria colectiva antigua que permanece en el presente gracias a la transmisión de saberes de generación en generación que es una característica de las mujeres indígenas de Cuentepec.

“Esta pieza está dedicada a las mujeres de Cuentepec como un homenaje, me interesa mucho el tema de la identidad que tienen y para mí es muy importante plasmarlo en mi trabajo para reconocerlas desde su lengua materna; su vestido que aún conservan es una prenda ancestral que les han heredado y que las generaciones actuales ya no quieren y eso les preocupa a ellas”, expresó Tania Itzel Morales Hurtado.

Asimismo, dijo que esta pieza está hecha con estructura de alambre y diferentes tipos de papeles como reciclado, kraft y de estraza, así como pintura acrílica. Trabajó en ella aproximadamente un mes y fue un proceso algo complicado porque tiene muchos detalles.

La figura que nos presenta son dos mujeres de Cuentepec, madre e hija, que representan la transmisión y herencia de conocimientos de generación en generación.

“Las mujeres de Cuentepec trabajan el barro, entonces ellas son las portadoras de las enseñanzas desde el hogar y la cotidianidad, y me pareció importante plasmar el trabajo que hacen como madres, que transmiten sus saberes y crean una identidad en las siguientes generaciones. La pieza es una mamá que está cargando su olla de barro y la niña extiende sus manos para recibir esa herencia”.

Durante la inauguración, Julieta Goldzweig Cornejo, secretaria de Turismo y Cultura de Morelos, destacó el papel de las mujeres en el desarrollo de la sociedad y refrendó su compromiso con quienes están en los ámbitos artísticos y culturales del estado.

“Agradezco a la maestra Tania por esta maravillosa pieza que nos recuerda que debemos seguir el ejemplo de las mujeres que enseñan y pone en valor el liderazgo comunitario de nuestras indígenas morelenses; sea, pues, marzo, el mes de la valentía, de las enseñanzas y de las maestras artesanas que siempre tendrán en el MMAPO las puertas abiertas”, dijo Julieta Goldzweig Cornejo.

Alva Villalobos, coordinadora del MMAPO, compartió la semblanza de Tania Itzel Morales Hurtado, destacando que fue formada en una familia de artesanos cartoneros, tal como su padre, el maestro Alfonso Morales; ha participado en diversas ediciones del Concurso de Arte Popular Morelos, resultando ganadora de un tercer lugar en la edición XXI, en la categoría Cartonería y tendidos de papel picado.

“Por muchos años fui observando el trabajo de mi papá, pero realmente no me interesaba, entraba a su taller para escucharlo, pero no inquietud por la Cartonería, hasta que empezó el desfile de alebrijes monumentales, fue cuando todos lo acompañamos y me di cuenta de que hay otras formas de expresarse y me envolvió este tema. Fue difícil encontrar a dónde quería dedicar y dirigir mi obra, por ejemplo mi papá se dedica a la elaboración de alebrijes monumentales y con el tiempo encontré que me interesaba abordar la temática de las fiestas y tradiciones, y sobre todo el papel que representa la mujer”, dijo Tania Itzel.

La pieza del mes “Siwatl Temachtia” (mujer que enseña) permanecerá en el MMAPO durante todo marzo, visítala de martes a domingo de 10:00 a 17:00 horas, entrada libre.

Conéct@te:

Instagram: @taniamoralesartesana