Sylvia Pasquel estrena obra en formato virtual y presencial

La reconocida actriz Sylvia Pasquel ha encontrado en las plataformas de streaming, una forma de continuar trabajando. Bajo el concepto de Teatro en Casa, recientemente, estrenó una breve temporada virtual de la obra "El último aliento vol. 2" de Gilda Salinas, y producida por la actriz. Asimismo, regresó al escenario con funciones presenciales de la obra "Rosa de dos aromas".

El pasado fin de semana, se proyectó la primera función de la obra "El último aliento vol. 2", bajo la dirección de Fernando Canek, la cual está integrada por cuatro monólogos basados en los últimos momentos de vida de personajes icónicos de la historia moderna, en este caso Edith Piaf, Victor Jara, Elis Regina y Josephine Baker. Las actuaciones están a cargo de Arianna Ayub, Amaya Blas, Sandra Galeano y Rubén Arciniegas.

"Estoy muy entusiasmada, porque seguir generando contenido y que le guste a la gente es algo muy halagador, y sobre todo o este proyecto, que habla de grandes personalidades del mundo del arte, que dejaron un legado maravilloso, pero que han muerto trágicamente. Y quizás mucho público de otras generaciones, no los conoce, pero a través de estos streaming damos a conocer parte de su vida porque son muy biográficos, además la obra se mezcla con una parte de la imaginación de la autora, de lo que ella supone que pasó con ellos antes de encontrarse con la muerte".

Esta obra, tendrá dos funciones virtuales más, el 7 y 14 de agosto a las 20:00 horas, los accesos ya están disponibles a través de la plataforma eticket.

A principios de la pandemia, Sylvia estuvo tranquila resguardándose en casa pero con el paso de los meses y el desarrollo de los conciertos y obras de teatro en formato virtual, decidió emprender su propio proyecto.

"Vi varias obras y conciertos virtuales, y recordé que yo tenía dos obras grabadas, 'Nahui Ollin, virgen perversa' y 'El último aliento vol. 1' que se grabó directamente en mi foro, entonces pensé en subirlas a streaming, comencé a maquilar la idea y creé el concepto Teatro en casa, con temporadas breves de distintas obras. Mi hermana Rocío me recomendó a 3 Music México, les conté la idea y de inmediato se sumaron".

Fue así como el año pasado, presentó ambas obras en streaming, teniendo una grata respuesta por parte del público, por lo que ha decidido continuar con el proyecto Teatro en casa, regalándole al público un trabajo de gran calidad, hasta sus hogares.

"En febrero decidimos grabar 'El último aliento vol. II' y también grabamos 'Reinas de nada', que está basada en biografías de mujeres que participaron en la historia, en alguna revolución, independencia o monarquía y que han tenido el poder en sus manos pero que realmente nunca lo ejercieron, en la primera parte participamos Rocío Banquells, Carmen Delgado, Georgina Rábago y yo, dando vida a Carlota (esposa de Maximiliano de Habsburgo), Juana La Loca, Luisa Isabel de Orleans y Gertrudis Bocanegra, y pretendemos presentarla de forma virtual en dos meses aproximadamente".

A la par de estos proyectos virtuales, Sylvia volvió a los escenarios desde el mes pasado con la obra "Rosa de dos aromas" junto a Rocío Banquells, para brindar una temporada en el Teatro 11 de julio en la Ciudad de México, bajo la dirección de Hugo Arrevillaga y la producción de Rubén Lara.

El año pasado, Sylvia y Rocío llegarían a Cuernavaca con esta magnífica obra, sin embargo, se canceló por la pandemia, y aunque tienen muchas funciones pendientes en el interior de la República Mexicana, por el momento han decidido no salir y concentrarse únicamente en la temporada en Ciudad de México.

"La gente de Cuernavaca es increíble, me he presentado anteriormente con otras obras y siempre les ha gustado, me encanta visitar la ciudad. Tenemos muchas invitaciones a varias ciudades, pero como el semáforo epidemiológico va cambiando mucho hemos decidido esperar. También me encantará después montar en vivo 'El último aliento vol. 2', pero ya habrá oportunidad ".

"Estamos muy contentas, porque no es lo mismo hacer un streaming, que una obra presencial; en ésta se nota la calidez del público, el escuchar sus voces, la risa y verlos ahí, es un alimento maravilloso. Bendito Dios nos ha ido muy bien desde la primera función que se agotó, y todas las demás han estado a punto de agotarse, es muy satisfactorio escuchar los comentarios del público y no sólo sobre la obra, también hablan muy bien de todos los protocolos de salud que se implementan en cada función, la verdad es que Rubén Lara ha hecho un trabajo impecable".

La actriz está muy contenta porque gracias al streaming y el regreso a las funciones presenciales, se ha dado cuenta que el público sigue apreciando y necesitando el teatro de calidad que se hace en México, y espera pronto sea posible reactivar más funciones.