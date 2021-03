Susana Alexander, "la reina del streaming"

"Soy la reina de streaming", expresó con gran entusiasmo la actriz Susana Alexander, quien se ha reinventado en esta pandemia, adaptándose a las plataformas digitales ahora que los teatros siguen sin abrir.

Después de realizar algunas presentaciones virtuales, Susana Alexander continúa realizando propuestas a través de este importante medio, y ahora presentará el espectáculo Las mujeres no tenemos llenadero, el próximo 20 de marzo a las 18:00 horas a través de la plataforma de Boletia, con la novedad de que estará disponible durante 48 horas para que el público pueda disfrutarlo a la hora que quiera.

Cabe destacar que esta obra, en formato de monólogo surgió de una urgencia feminista por parte de la actriz, ya que crea interesantes paralelismos con el contexto actual de la mujer en nuestra sociedad, abordando temas sobre violencia intrafamiliar, la fortuna, el amor y la familia.

"Comienzo con lo que yo llamo los 15 minutos feministas, porque leo poesía sobre la mujer. Después me voy a los cuentos y ya después lo complemento con anécdotas y consejos para transmitir mi mensaje".

Cabe destacar que el espectáculo no pretende minimizar la labor masculina, por el contrario, fue diseñado para hombres y mujeres, y aunque su título sugiera un doble sentido, no es así, “Las mujeres no tenemos llenadero" es un espectáculo blanco, con material de primera y con el profesionalismo y la calidad histriónica de una actriz de renombre y muy querida por el público.

La actriz mencionó que a lo largo de este año ha ido aprendiendo mucho sobre el mundo virtual y la tecnología, con la finalidad de seguir presente con su público y activa en el mundo del teatro como lo ha hecho por tanto tiempo a lo largo de su trayectoria.

"Mis espectáculos ya están hechos desde hace años, de acuerdo a lo que quiero hablar, empiezo a investigar y a armar cada uno y hasta ahora ya tengo siete. Cuando llegó la pandemia, busqué la forma de continuar trabajando y me encontré con el streaming y decidí ir por ese camino, yo no sabía usar el Zoom, mi sobrina me enseñó y aprendiendo poco a poco ya soy experta".

Asimismo, comentó que fue un proceso algo difícil, pero su experiencia con la televisión le ayudó muchísimo en esta modalidad virtual.

"Soy pionera de la televisión, soy amiga de las cámaras y sé trabajar Cada vez que trabajo, tengo que pensar en función de la gente, porque trabajo para ellos, no para mí y esas cámaras son los ojos de la gente que quiere venir a ver el espectáculo, y yo lo disfruto mucho, es una forma de decirme 'Susana te quiero' y eso es un abrazo importante para mí".

Susana comentó que las obras que ha presentado ya están grabadas, con el objetivo de entregar un espectáculo de gran calidad a su público.

"Actualmente ya tengo mi compañía que me ayuda a hacer las grabaciones y cuento con un equipo que es maravilloso para transmitir mis espectáculos y mensajes a través de la virtualidad".

La actriz celebra el poder seguir adelante con su trabajo y mensaje y llegar a muchas personas no sólo en México, si no a nivel internacional.

"Mi papel como artista es compartir ideas, reflexiones, belleza, cosas hermosas que puedan hacer de usted un mejor ser humano después de escuchar los textos que seleccioné".

Para disfrutar del monólogo Las mujeres no tienen llenadero, consigue tu acceso en la plataforma de Boletia, el costo es de $150.