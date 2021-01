Surge Lágrimas en el cielo

A pesar de que el 2020 ha sido un año muy complicado, al actor y escritor Horacio Canales le ha traído grandes satisfacciones, sobre todo con el lanzamiento de su primer novela "Lágrimas en el cielo" la cual comenzó a escribir desde hace 14 años, primero con el objetivo de pasar una materia escolar, sin embargo, con el paso del tiempo, se convirtió en algo más importante y especial.

"La idea surgió después de una materia reprobada, mi maestro me dijo ya reprobaste seis veces la materia no sé qué hacer contigo (risas), hazme una historia y si me atrapa te paso con 10. Estuve pensando mucho y un día vinieron mis amigos de visita a la casa, y en lo que salí a comprar a la tienda, regresé y ya tenía toda la historia en mi cabeza", expresó Horacio Canales.

Tiempo después, se fue a vivir a Monterrey para estudiar actuación y siguió con la idea de escribir la novela, hasta que un momento muy fuerte en su vida le dio otro sentido a la historia.

"Mi papá falleció y la novela agarró un sentido y un espíritu diferente porque habla de la reencarnación, de las vidas pasadas y de lo que arrastramos como personas, que es como una metáfora porque no tienes que morirte para arrastrar las cosas, a veces arrastras lo del pasado al futuro. Y de pronto me hice muy consciente de pensar ahora a dónde se fue mi papá y a partir de ahí, la historia agarró un super vuelo porque me inventé un lugar a donde van los muertos, llamado 'El aquí y el ahora' y es muy parecido a este juicio final antes de volver en otro cuerpo y otra misión".

Esta inspiradora novela cuenta la historia de Matthew McCartney, quien conoció a Sophie, el amor de su vida en 1955, cubierto de betún a los cinco años. Desde entonces fueron inseparables hasta el trágico día de su accidente. Cuando despertó, en una nueva vida, todo lo que conocía había desaparecido, incluso él mismo. Ahora, todo lo que sabe es que es un famoso cantante de nombre Dean y necesita reencontrarse con el amor de su vida. La confusión de una nueva época, nuevos panoramas y nuevas personas en la vida de Dean harán más difícil encontrar a Louisa y retomar esa relación que dejaron en sus vidas pasadas.

"A principios de 2019, el libro ya estaba que casi terminado y en aquel momento estaba a punto de pedirle matrimonio a alguien, pero un día antes me terminaron después de siete años de relación, me sacaron de la casa y estuve viviendo en una bodega, lo único que tenía era mi perro dalmata y la computadora y dije tengo que terminar esto porque lo pospuse mucho por temas del amor, y fue en esa bodega donde dije lo publico porque lo publico".

Asimismo, Horacio anunció que ya está preparando una producción audiovisual basada en esta novela, que se publicó el 17 de septiembre de este año, y desde el primer momento, tuvo muy buena respuesta por parte del público.

Señaló que lanzará la versión en inglés para el público internacional que lo ha pedido. Ese lanzamiento será el 21 de febrero, día del cumpleaños de su mamá, una fecha muy significativa para él.

"A mis padres les debo mi vida y toda mi carrera, por eso les dedico este libro tan importante para mí".

Conéct@te:

Instagram: @carloshoraciocanales

Facebook: Horacio Canales