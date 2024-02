Sugey Indra expone 'Peregrinaje a la India'

La artista Sugey Indra inauguró su exposición "Peregrinaje a la India" en el Museo Universitario de Arte Indígena Contemporáneo. En esta muestra presenta una retrospectiva de su obra y trayectoria, brindándole al espectador un viaje por la belleza y majestuosidad de la cultura hindú.

"Siempre he sentido una conexión con esa cultura. Desde hace mucho tiempo me ha llamado la atención y de hecho mi papá me puso Indra por un libro de Indra Devi una maestra de yoga, y yo empecé a investigar más, leer más sobre esos temas, escuchar la música, probar la gastronomía de la India, ver las danzas, y todo me ha inspirado mucho", expresó Sugey Indra, artista, antropóloga y terapeuta.

En la exposición "Peregrinaje a la India", Sugey Indra presenta una diversidad de obras entre cuadros pintados con la técnica de óleo, dibujos y otras piezas más en tejido artesanal.

"Es una exposición retrospectiva de algunos cuadros en óleo de Deidades, como Tara Verde, Sarasvati, Radha y Krishna, Ganesha, Lakshmi y Buda. Otros cuadros de meditación y los chakras, y el resto son dibujos de mándalas que surgen de mi imaginación, como una forma de arte terapéutico en el cual se liberan mis emociones y expreso lo que en ese momento voy sintiendo. Asimismo, incluyo algunos Ojos de Dios que son con estambre, ese es más tridimensional con más colores de tejido".

Serie de mándalas realizadas con lápiz de color por Sugey Indra. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

¿Cómo nace el interés por India?

Las obras que presenta corresponden a diversos años, algunos son desde 2009 que empezó con los mándalas, y otros con fechas de 2011, 2014, 2018 y 2020 hasta la fecha, con el objetivo de presentar esa retrospectiva de su trabajo y trayectoria en las artes.

"La exposición nace del deseo de viajar a la India para hacer un recorrido a los principales templos donde se realizan prácticas meditativas, para apreciar más dicha cultura en sus expresiones artísticas (danza, música, gastronomía...) y en sus prácticas de sanación (como el masaje ayurveda)".

Y destaca que, mostrar esta retrospectiva artística le permite aclarar el panorama, la visión y el sueño convertido en la realidad de ser y estar viviendo la experiencia, vibrando con lo que se manifiesta en los espacios que conectan cuerpo, mente, emociones y espíritu.

"La pintura de Sugey Indra es una experiencia catártica, envolvente, casi mística. Va de lo figurativo a lo surrealista, con vistas al pasado y a la sanación. Cada obra nos revela mucho de su personalidad, de sus obsesiones, de su marcado aire de misterio", escribe Daniel Zetina en el texto de sala que tituló como Pintar Ensueños.

Pintura "Danza Mística" de Sugey Indra. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

¿Quién es Sugey Indra?

Sugey Indra estudió Antropología Social en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), pero desde temprana edad tuvo inquietud por las artes en general.

"Creo que es algo que ya tengo en los genes, mi papá era artista plástico y esa creatividad yo creo que ya viene de alguna forma desde los ancestros, y poder expresarlo de diferentes formas y técnicas es algo maravilloso. Cada vez que conozco una nueva técnica la exploro, pero en general mis favoritas son óleo, tintas y tejido", comentó Sugey Indra.

Para formarse en las artes cursó talleres en el Centro Morelense de las Artes (CMA) especialmente de Figura humana y pintura. Posteriormente, continuó en el llamado Centro Cultural Universitario (CCU), pero a partir de 2009 ha continuado de forma autodidacta.

"Los invito a apreciar este simbolismo que como antropóloga y terapeuta naturista conjunto el arte para que vaya más allá, como una forma y herramienta de sanación".

La exposición "Peregrinaje a la India" permanecerá en el Museo Universitario de Arte Indígena Contemporáneo hasta finales de febrero, visítala de martes a domingo de 10:00 a 17:00 horas. Y mantente al pendiente de los próximos talleres que la artista brindará en torno a esta muestra.

