Sorprende Juan Son con Ojos tristes

Juan Son sorprende a su público con el lanzamiento del tema “Ojos tristes”, tema que compuso en colaboración con el reconocido productor Yamil Rezc. Actualmente, el cantautor se encuentra en Argentina, viviendo en una de las montañas de este país, buscando la inspiración y descubriendo música nueva en estos tiempos de confinamiento.

“Mi equipo de trabajo me presentó a Yamil Rezc y me propusieron trabajar con él, nos caímos bien, pero en un principio como que no hicimos clic, posteriormente sí, de hecho viví un tiempo en su estudio y comenzamos a trabajar juntos en la música”, expresó Juan Son.

El cantante comentó que en “Ojos tristes”, cada uno le impregna su sentir desde un punto de vista muy subjetivo y natural, que tiene que ver con el espíritu de cada quien.

“Es una canción muy subjetiva, que tiene ese sentimiento de que la casa se está viniendo abajo, es decir, como el paradigma que conocíamos antes se está derrumbando, y es una emoción romántica como decir dame la mano y vámonos juntos.

A lo largo de su carrera musical, Juan Solo ha sorprendido a su público con un estilo distinto a través de los años, pero sin duda, lo que está haciendo actualmente, es la música más sincera.

“Definitivamente siempre estamos cambiando y siento que la música que estoy haciendo ahora, me gusta mucho más, es la tirada que quería, hay veces que pasamos por brechas y hubo un tiempo que hice música que no me gustaba; pero lo actual es lo que más me gusta de todos los tiempos”.

Asimismo, comenta que durante estos años, su carrera y la vida misma le ha dado las mejores enseñanzas tanto personal como musicalmente.

“La vida, nos va haciendo más maduros, menos tontos y más sabios; también algunas personas, ya ves que hay un dicho que dice ‘los hombres buenos son como el vino porque mejoran y los malos también porque se agrían”.

