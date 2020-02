Sombreros de palma, pieza del mes

En el Museo Morelense de Arte Popular (MMAPO), la Secretaría de Turismo y Cultura se inauguró la Pieza del mes, que corresponde a dos sombreros tejidos en palma blanca del maestro artesano Andrés Gil Velasco de la comunidad de Chinameca, Ayala.

Durante la inauguración, Gudelia Colín, directora del MMAPO, expresó la importancia del trabajo artesanal que realiza don Andrés Gil, desde hace más de 60 años.

Así pasen siglos, seguirá siendo urgencia cubrirse del sol quemante sin importar las estaciones del clima. Don Andrés Gil Velasco nació el 14 de enero de 1948 y la vida le ha conferido el don de mantener una sonrisa constante a pesar de las adversidades; tejer con las yemas de los dedos es una orfebrería silenciosa y perfecta, el entramado hermético de los hilos de palma para convertirlos en contorno a la copa del sombrero, comentó.

Las piezas presentadas en esta ocasión, son dos sombreros de palma blanca con diseños calados denominados como “Papalote” y “Corazón”, pues el objetivo principal del MMAPO es exhibir y promover el arte popular que se encuentra en el estado de Morelos.

Andrés Gil Velasco, llegó a la comunidad de Chinameca en Ayala a la edad de cinco años, procedente de Patlalcingo, Puebla. Heredero de esta gran tradición que comenzó su abuelo Mauricio Gil y después su padre Aurelio Gil, dándole continuidad a este importante trabajo de gran destreza manual, que forma parte del patrimonio inmaterial del estado de Morelos.

Don Andrés y su esposa, la señora Juana Casares García, utilizan cotidianamente la palma blanca la cual consiguen por pedidos especiales en el Istmo de Tehuantepec. Con más de 60 años de experiencia, se ha caracterizado por ser creador de finísimos sombreros que lo han llevado a ganar en múltiples ocasiones en el concurso de Arte Popular Morelense.

Comencé desde muy niño, mis papás me enseñaron a tejer sombreros, unos muy sencillos como de petate; pero después yo solo saqué las ideas de urdirme de hacer mejores sombreros, algo que nadie hubiera hecho y todo lo aprendí de manera autodidacta, expresó el maestro artesano Andrés Gil Velasco.

Además de inaugurar sus piezas, Don Andrés tamboén vendió sus productos en el museo.

Una característica importante del trabajo del maestro es que utiliza palma blanca traída especialmente desde el Istmo de Tehuantepec Oaxaca, además de que cada pieza conlleva un proceso interesante, tardando alrededor de 20 días en crear una de sus magnificas piezas.

La palma blanca no se hace fea con el agua, por eso es un material muy resistente. Para realizar las piezas, con una navaja, de la palma vas sacando las tiras de manera parejita, ya que se sacó toda la tira hay que empezar a tejer, desde arriba hasta el centro, haciendo quebraditas para crear los dibujos.

Don Andrés Gil se siente muy feliz porque su nieto José Miguel de siete años de edad, ha mostrado interés en continuar con este grandioso trabajo artesanal y continuar así la tradición y legado familiar.

Mi nieto, no me dice abuelo, me dice ‘apa’ y él ha querido aprender este trabajo, siempre me dice ‘apa yo voy a seguir la tradición’, y me da mucho gusto que se interese, así como yo lo hice cuando era niño; le digo que debe cumplir su palabra. Es un niño muy curioso e inteligente y hasta me dice que va a superar mi trabajo (risas).

Finalmente, Mario Caballero Luna, secretario Técnico de la Secretaría de Turismo y Cultura, comentó que las obras seleccionadas para la Pieza del mes, son de la mejor calidad. Asimismo, detalló que se planea realizar una comercializadora de los artesanos, para fomentar el consumo del arte morelense. Adelantó que por el momento, ya cuenta con un catalogo en línea con las mejores piezas.