“Sin Brújula”

Cristóbal Colón empezó a imaginar su propia ruta comercial: llegar a las Indias por el Este. Colón pensaba que, si la Tierra era esférica , podría llegar hasta Asia navegando hacia el Este. Con lo que no contaba era que sus cálculos eran incorrectos: la Tierra era mucho más grande de lo que él había previsto.. y había todo un nuevo continente de por medio.

Colón ocupó distintos cargos, como gobernador y virrey, pero como gobernante no tuvo tanta suerte y fracaso. Acabó siendo acusado de tiranía y enviado de vuelta a España, donde perdió todos sus privilegios.

Muchos son así como Colón se imaginan a capricho muchas cosas, sin contemplar los inconvenientes que existen, me quisiera imaginar a todos aquellos que subieron a las tres Carabelas, muchos no tenía idea a dónde se dirigía, muchos por sentir este afán de libertad de activismo subieron, pero hoy no se dice nada de aquellos hombres que siguieron a Colón. Si este hombre que al final pierde todo y seguro muchos han de ver enfermado y a Colón sólo le importaba su proyecto, los de su confianza eran esos que a todo le decían “si señor” y no contradecían sus órdenes.

Hoy con ésta pandemia sin datos precisos sin un mapa real de toda la situación, la sociedad no tiene rumbo hacia dónde se encamina, vemos que es más importante la situación empresarial, y la cuestión fiscal. La mejor vacuna para una sociedad que se verá empobrecida, y con un sin número de pérdidas, de las más preocupantes la mental. Porque no sólo será para los adultos, el impacto que se dará; en los niños será terrible, está niñez lastimada por el abuso no sólo físico sino emocional. El 911 recibiendo llamadas por la violencia dentro de los hogares, es dondé más se vuelca la frustración de la cuarentena, escuchando frases como: [de dónde quieres que saque dinero], [si no hay que comer se joden], [si nos sacan de la casa ya veremos a dónde nos vamos]. Y el niño en su imaginación al escuchar frases como estas, empieza a tener miedo, sí miedo el cuál puede provocar cambios de conducta en los niños. Hay que ocuparse no sólo del cubre bocas, el gobierno sólo tiene instrucciones de aplanar la curva, sin pensar en la sociedad y piensan que dando cifras todos los días, están cumpliendo con informar a la población, y NO se necesitan muchos más apoyos resolutivos urgentes. ¿Dónde están los de la Cartilla Moral? Para dar contención y apoyo a las familias. Falta muchísimo porque la cuarentena ha sido lo más difícil de sortear para las familias, y todavía hay un camino largo, protege a tu familia dando ejemplo y palabras de aliento. No siembres el miedo la angustia con los tuyos, lo único seguro que tienes al final es la familia.

¿De dónde se saca la confianza? Las conjeturas sobre el futuro la normalidad no será lo que fue, estamos en “coma”, cuando despertemos estaremos marcados profundamente. Tenemos que ser fuertes, no te evadas de la realidad tomando bebidas con alcohol, no te solucionarán nada.

Las protestas sociales como la de feminicidios abandonado, la investigación de los Le Barón olvidada; los cárteles aprovechado esta pandemia para expandirse y amedrentar pueblos, también les cayó como “anillo al dedo” toda esta situación. Bien dicen a río revuelto ganancia de pescadores.

El presidente al frente del timón da órdenes, no encuentra rumbo, hombres de su confianza le indican la brújula les cree, pero en una tormenta con olas de más de 8 metros de altura sin salvavidas sin lo necesario morirán, otros con secuelas terribles, los horrores de la peste de la epidemia. El coronavirus será la ola más grande para un naufragio total.

quehaydenuevoviejo760@yahoo.com.mx