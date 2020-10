Se unen en Todos vs todos

Los comediantes e influencers Mario Aguilar y Fontes Show, han unido su talento para presentar el espectáculo virtual “Todos vs todos” junto a youtubers y tiktokers. La cita virtual es este sábado 24 de octubre a las 20:00 horas.

“Vimos la interacción y la alianza que tuvimos Mario y yo al trabajar juntos en ciertas colaboraciones y vídeos, hemos armado una buena dupla que al público le ha gustado mucho. Entonces se tomó la decisión de armar este show para hacer chistes y echar esa carrilla sana”, expresó Fontes Show.

En este espectáculo, Mario y Fontes Show presentarán un espectáculo diferente y divertido, donde cada uno formará su equipo integrado por cinco integrantes de youtubers, instagramers y tiktokers.

Cada uno de los participantes tendrá la oportunidad de enfrentar al equipo oponente con cuatro chistes, sin un ganador definitivo hasta el final, ambos equipos serán juzgados por el público en vivo y las interacciones de twitter con los hashtag #teammario y #teamfontes; los perdedores deberán cumplir un castigo sorpresa el cual promete ser, asqueroso y muy húmedo.

“Es una gran iniciativa pero también algo muy raro, porque hemos estado en teatros llenos y la gente te aplaude y te grita, en esta nueva normalidad ya no sabes ni quien está aplaudiendo o se está emocionando con el espectáculo; no hay una interacción pero es algo que nos toca hacer como personas que entretenemos y adaptarnos al modo virtual”.

Todo lo presentado en este espectáculo será con un contenido exclusivo jamás antes visto y no se volverá a repetir, los asistentes podrán reírse con todas las ocurrencias de los integrantes y sus peculiares personajes para pasar un rato muy agradable.

Acerca de Fontes Show:

Ante el auge de las redes sociales, Fontes inició su camino hace dos años, con el objetivo de hacer comedia blanca con chistes sin groserías y doble sentido, llegando a un público más amplio.

“Los niños de ahora tienen otra mentalidad, ya no es lo mismo con lo que crecimos nosotros, pero la idea es regresar al pasado con una comedia blanca y más sana. Afortunadamente me ha ido muy bien, incluso recibo comentarios de los padres de familia felicitándome por mi trabajo, pues el contenido que ofrezco es apto para sus hijos. De repente algunos critican el que me vista de mujer, pero en general siempre recibo buenos comentarios”.

La cita de Todos vs todos es el próximo sábado 24 de octubre a las 20:00 horas, el acceso tiene un costo de $59.00 y se adquieren en www.todosvstodos.eventbrite.com.mx

