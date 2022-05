Se realiza el tour del cortometraje “Las nubes también sueñan”

El cortometraje mexicano “Las nubes también sueñan” dirigido por Abril Gandhi realizó con gran éxito un tour de estreno mundial por ocho estados de la República Mexicana y Canadá, llegando a más de 1500 personas, en especial niños y niñas que han disfrutado de este proyecto donde se celebra la conexión humana con la naturaleza.

Filmada en Cuernavaca y protagonizada por la niña Kanti Zetina acompañada por Gaby Rubio, Mariana Mejía y Abril Gandhi, esta obra cine-escénica breve para infancias busca saber qué hacen las nubes cuando su libertad podría estar amenazada.

Inspirada en películas blanco y negro de inicios del siglo pasado, y en las experiencias y mecanismos escénicos del teatro y la danza, “Las nubes también sueñan” pone sobre la mesa un tema central ético y actual sobre nuestra relación con la naturaleza y sus elementos, a través de la mirada de una niña.

En un principio, la obra se planteó como una obra de teatro-danza inspirada en el cuento “La vendedora de nubes” de Elena Poniatowska, sin embargo, fue comisionada como una obra audiovisual por el Encuentro con la Tierra Virtual del Instituto de Geología de la UNAM 2021; por lo que Abril Gandhi decidió cambiar el proyecto a un cortometraje.

“Al revisar el cuento, me encantaba la idea de que la niña tuviera una relación con una nube, que fueran amigas, pero me desagradaba el hecho de que, por la pobreza, se viera forzada a venderla. Me parecía que ese hecho hacía eco con luchas sociales que he acompañado, donde las empresas seducen o someten a los pueblos a vender tierras o agua. De manera que de-construimos totalmente el cuento y creamos una dramaturgia nueva en la que fue muy importante la participación de las intérpretes, en especial de Kanti, quien aportó ideas importantes, incluyendo el título”, expresó Abril Gandhi.

Cabe destacar que “Las nubes también sueñan” fue producida por PHI producción y escena y se realizó en el marco del Encuentro con la Tierra Virtual 2021 del Instituto de Geología. Los productores del cortometraje recibieron peticiones de programación para eventos de celebración del día de la Tierra (22 de abril), de la Danza (29 de abril) y de las Infancias (30 de abril), por lo que decidieron programar proyecciones a lo largo de la República Mexicana con el nombre Tour de Estreno Mundial por La Tierra, La Infancia y La Danza, incluyendo espacios comunitarios e independientes, como reconocimiento a las personas y lugares que sostuvieron la cultura durante la pandemia, y como un regalo a niños y niñas de diversas edades.

El tour se dio en 18 sedes de centros culturales comunitarios y colegios en los estados de Morelos, Querétaro, Puebla, CDMX, Estado de México, Hidalgo, Durango y Quintana Roo y una sede internacional en Quebec, Canadá (liderada por el pueblo originario Mohawk).

“Nos emocionaba que lo vieran tantísimos niños y niñas en todo el país y hasta Canadá, pero también teníamos nervios. El trabajo que se prepara para el espectador es como preparar una comida para los invitados: esperas que les guste, pero no sabes hasta que lo prueban. Es una gran incertidumbre, sobre todo siendo el primer trabajo audiovisual para infancias que hacemos. Por lo que fue un gusto enorme cuando comenzamos a recibir comentarios conmovedores y sobre todo muchas preguntas de quienes lo vieron: ¿quién era la niña? ¿por qué las nubes bailaban? ¿quién hizo la música o a quién se le ocurrió tal o cual idea? Creo que lo mejor fue que despertó la curiosidad. La obra comenzó a detonar procesos que nosotros no calculamos como, diversos grupos cantaron la canción, hicieron dibujos de los que nos enviaron fotos, aprendieron los tipos de nubes, organizaron sesiones de sensibilización ambiental y discusiones sobre la ética de qué se podía vender”.

Otra de las grandes sorpresas fue que tuviera buena aceptación de grupos de adolescentes, ya que el rango de edad era menor, pero de parte de los adultos, había gratos comentarios sobre la recuperación de elementos del cine en sus inicios y también sobre el transmitir mensajes que tocan temas complicados, como la corrupción, de manera lúdica.

“La obra tuvo eco en tierras originalmente comunales, como es el caso de Tlayacapan y Tepoztlán, que debido al proceso de gentrificación venden terrenos, concesionan agua o permiten el avance de proyectos de alto impacto; reciben la gratificación de dinero inmediato o la promesa de trabajo, pero en el largo y mediano plazo resulta a costo de la calidad de vida de la comunidad en conjunto”.

El cortometraje fue también bien recibido por miembros del pueblo originario Mohawak en Canadá, quienes también han tenido que defender sus tierras y tradiciones, y cuya visión de la vida se opone al antropocentrismo, situando al ser humano como uno más entre plantas, animales, ríos, montañas y claro, las nubes.

“Tuvimos la proyección del corto ‘Las nubes también sueñan’ de Abril Gandhi. Se proyectó en la Casa Larga de Kahnawake en Quebec. Los espectadores pudieron apreciar el guion, el estilo a la Chaplin y el mensaje tan lindo y educativo, todo mundo tiene que cuidar al agua, a las nubes y no dejarse hipnotizar por el dinero de destrucción que las corporaciones ofrecerán por la vida misma. Su calidad escénica, su dinamismo y su belleza son inspiración para las nuevas y las viejas generaciones. ¡Larga vida a este tipo de trabajos tan necesarios! Gran paz”, dijo Edith (Quebec, Canadá).

Además, de la proyección los organizadores de algunas sedes incluyeron actividades complementarias, como dibujos y pinturas inspiradas de los tipos de nubes y discusiones sobre la importancia del cuidado al medio ambiente.

“La principal actividad de estas localidades es la agricultura y la ganadería, que lejos de estar adentrados en la tecnología, están atentos a sus labores diarias del campo. Sin embargo, la aceptación de la gente por este cortometraje, distinto a lo poco que están acostumbrados a ver en material audiovisual, fue de manera positiva, ya que, en una breve explicación del motivo de la proyección, supieron ubicar y distinguir sobre el guion, el teatro, la danza, el mensaje ecologista, y el papel de las infancias en este trabajo audiovisual”, mencionó Rafael Vara de Tlaquiltenango, Morelos.