Se realiza con éxito la segunda edición de Morras Mexa Rifando

Este sábado se realizó la segunda edición de Morras Mexa Rifando en el Teatro Olimpia, donde participaron alrededor de 30 artistas morelenses e invitadas de otros estados. Este evento especial, es una fiesta de morras para morras donde el objetivo principal es impulsar el trabajo de las mujeres y brindarles un espacio de expresión.

Bárbara Gómez, conocida como La Niña del Volcán, es quien impulsa esta iniciativa para valorar el trabajo de las mujeres y generar una convivencia e intercambio de experiencias.

"Recuerdo que a mi me cerraron muchas puertas como rapera, que no me dejaban subirme al escenario porque la escena solo era de hombres, la escena era misoginia y horrible. Pero nuevas realidades son posibles y nosotras somos la prueba de ello porque estamos haciendo un fiesta de morras para morras", expresó La Niña del Volcán.

El evento resultó una gran celebración del arte de las mujeres, que compartieron sus obras tanto de poesía como de música y cine

Un encuentro más inclusivo

Al contrario de la primera edición, en esta ocasión el evento fue más inclusivo y se dio apertura al público en general, tanto mujeres como hombres, en ese sentido equitativo y para que también ellos puedan conocer y valorar el trabajo artístico de las mujeres.

Durante el evento, los asistentes pudieron disfrutar de una variedad de propuestas artísticas como poesía, música de diversos géneros, danza y proyección de videodanzas y cine.

Entre las artistas participantes están: Ren, Mariana, Daniela Jasso, BL, Alexa, Yadz, Cigarros de miel, Beth, Ari, Maka, Karen Soto, Yareim, Alexa beat box, Nereidas, Velvet, Nosotras somos, La niña del volcán y Sofie y Cihua.

Además hubo una exposición pictórica, y el Colectivo Las Nombramos Bordando presentó un memorial textil en honor a Mafer Rejón, artista que fue víctima de femenicidio en diciembre de 2023, par exigir justicia y seguridad para las mujeres.

También hubo un mercadito con diversos emprendimientos tanto de mujeres como de hombres, que tuvieron a la venta una variedad de productos de diseño, arte, vino, productos y juguetes sexuales, artículos de joyería y comida.

Un espacio seguro para promover el arte de las mujeres

El evento resultó una gran celebración del arte de las mujeres, que compartieron sus obras tanto de poesía como de música y cine. La fiesta cerró con la participación de Dj Trikis y Dj puzzy punk.

Durante el día 11 de agosto, las actividades de Morras Mexa Rifando continuarán con dos talleres dirigidos a las mujeres sobre el trabajo autogestivo y las oportunidades en las artes y sobre habitar el cuerpo a través del rap.

Sin duda, esta importante iniciativa ha sido un impulso al trabajo de las mujeres, con el objetivo de tener un espacio seguro para mostrar y compartir.