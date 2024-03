Se presenta en 'La Bigotona' libro con fotografías de Silvia González

Como parte de las actividades de café literario en el espacio cultural La Bigotona, se realizó la presentación del libro “El pájaro carpintero. Músicos y lauderos de Veracruz” con fotografías de Silvia González, coplas de Gilberto Gutiérrez y prólogo de Juan Pascoe.

Este libro fue realizado por Ediciones Odradek, y forma parte de la Colección de fotografía de dicha editorial. Y durante la presentación se contó con la participación de Ángel Cuevas de Ediciones Odradek y de la artista y maestra Blanca Ruiz Pérez, quienes comentaron la obra.

El libro "El pájaro carpintero. Músicos y lauderos de Veracruz” cuenta con 40 fotografías de Silvia González, las cuales reflejan el movimiento sonero jarocho de Veracruz, proyecto que la reconocida fotógrafa ha realizado a lo largo de cuatro décadas.

En las fotografías, el lector podrá apreciar retratos de músicos y lauderos, fiestas fandangos y los bellos paisajes de Veracruz, que se entrelazan con las coplas de Gilberto Gutiérrez, dirigente del grupo de Son Jarocho Mono Blanco.

“Este libro es una interesante recopilación del trabajo de varios autores, yo tengo un acervo bastante amplio de este tema, y seleccionamos 40 fotografías en blanco y negro, 16 coplas de Gilberto Gutiérrez y el flamante prólogo de Juan Pascoe”, dijo Silvia González.

La fotógrafa mencionó que la idea de hacer este libro comenzó desde hace más de 10 años, y debido a que se incluyen retratos de muchos músicos, es una obra que le debía a los viejos músicos y por supuesto, a ella misma.

De acuerdo a la descripción del libro: “La presente colección de retratos de personas y paisajes, así como de instrumentos musicales jarochos (no todos tomados en Tlacotalpan), surge de la autoridad de una mirada nativa e instruida, y no de la nostalgia, de la etnomusicología, ni del turismo. La fotografía, que es visual y permanente, pero muda, y la música, que es sonora, transitoria e invisible, son dos artes completamente separadas entre sí (no obstante que las cámaras pululan por las orillas de los eventos musicales: intentos constantes por captar momentos conmovedores que desaparecen). Las dos artes se juntan con aciertos indiscutible sólo por “razones ajenas” -como en el caso de Silvia González de León-, cuando las silenciosas tomas se vuelven música visual y naturalezas vivas”.

Maritza Cuevas / El Sol de Cuernavaca

Durante la presentación, Blanca Ruiz Pérez compartió el texto especial llamado “Trinos en el bosque” que escribió acerca del libro, destacando que este libro fue hecho con mucho cuidado, pues en más de 70 páginas converge en el encanto del son jarocho, las fotografías, las coplas y su historia.

Al culminar la presentación, el grupo Xaram del taller de fandango jarocho, dirigido por el maestro Fabrizio Martínez, deleitó al público con la interpretación de diversas piezas musicales.